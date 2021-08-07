Стало известно, почему Анджелина Джоли 20 лет назад решилась на усыновление первого ребенка
Как сообщает Daily Mail, мужчина помог звезде, усыновив Мэддокса, и выступив в суде в качестве его отца. Тем самым актрисе удалось избежать множества бюрократических проблем, с которыми она столкнулась из-за отсутствия Камбоджийского гражданства.
Звезда «Лары Крофт» не просто так остановила свой выбор на именно этом малыше. Как рассказал Сарат, мальчик повел себя не как остальные дети, чем тронул актрису.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Picture-alliance
«Он был умен и сообразителен. Прекрасный ребенок, который улыбался людям больше, чем любой другой малыш. Я помню его улыбку», — вспоминает бывший «отец» Мэддокса.
«По словам Анджелины, когда она посетила приют и увидела Мэддокса, он улыбнулся ей и встал, вместо того чтобы плакать, как все другие младенцы. Он улыбался ей, это тронуло сердце Джоли, поэтому она выбрала Мэддокса», — добавил мужчина.
В начале 2000-х в Камбодже существовала большая проблема, связанная с торговлей детьми. Именно поэтому актриса обратилась к Сарату Моуну с просьбой о помощи. После встречи с Мэддоксом она не могла оставить его и решила любыми возможными способами усыновить мальчика.
Фото и видео: Picture-alliance
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