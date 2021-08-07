Стало известно, почему Анджелина Джоли 20 лет назад решилась на усыновление первого ребенка

Как сообщает Daily Mail, мужчина помог звезде, усыновив Мэддокса, и выступив в суде в качестве его отца. Тем самым актрисе удалось избежать множества бюрократических проблем, с которыми она столкнулась из-за отсутствия Камбоджийского гражданства.

Звезда «Лары Крофт» не просто так остановила свой выбор на именно этом малыше. Как рассказал Сарат, мальчик повел себя не как остальные дети, чем тронул актрису.