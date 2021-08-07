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Стало известно, почему Анджелина Джоли 20 лет назад решилась на усыновление первого ребенка

В начале августа старший сын голливудской актрисы Мэддокс отметил свое 20-летие. Анджелина усыновила мальчика из Камбоджи в 2002 году. Из-за недавно опубликованного документального фильма «Украденные дети», стало известно, что усыновлять детей в то время было крайне сложно, и актрисе пришлось столкнуться с множеством проблем. Решить которые ей помог бывший деловой партнер Сарат Моун.
Стало известно, почему Анджелина Джоли 20 лет назад решилась на усыновление первого ребенка

Как сообщает Daily Mail, мужчина помог звезде, усыновив Мэддокса, и выступив в суде в качестве его отца. Тем самым актрисе удалось избежать множества бюрократических проблем, с которыми она столкнулась из-за отсутствия Камбоджийского гражданства.

Звезда «Лары Крофт» не просто так остановила свой выбор на именно этом малыше. Как рассказал Сарат, мальчик повел себя не как остальные дети, чем тронул актрису.

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я выбрал вместо рекламы.
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Анджелина с Мэддоксом и Захарой в 2006 году

Фото: Picture-alliance

«Он был умен и сообразителен. Прекрасный ребенок, который улыбался людям больше, чем любой другой малыш. Я помню его улыбку», — вспоминает бывший «отец» Мэддокса.

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«По словам Анджелины, когда она посетила приют и увидела Мэддокса, он улыбнулся ей и встал, вместо того чтобы плакать, как все другие младенцы. Он улыбался ей, это тронуло сердце Джоли, поэтому она выбрала Мэддокса», — добавил мужчина.

В начале 2000-х в Камбодже существовала большая проблема, связанная с торговлей детьми. Именно поэтому актриса обратилась к Сарату Моуну с просьбой о помощи. После встречи с Мэддоксом она не могла оставить его и решила любыми возможными способами усыновить мальчика.

Фото и видео: Picture-alliance

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