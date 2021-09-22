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Питт подал новый иск против «мстительной» Джоли из-за отказа честно делить имущество

Бывшие супруги продолжают судиться, несмотря на то, что с момента их разрыва прошло пять лет. В этот раз дело не в общих детях голливудской четы, а в недвижимости, приобретенной в союзе. По словам актера, Джоли без конца препятствует честному разделу дорогостоящего поместья во Франции. И даже уверен, что знает причину такого поведения экс-возлюбленной.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Джоли не спешит често делить недвижимость с бывшим мужем

Фото: Кадры из репортажа на YouTube

Брэд Питт считает Анжелину Джоли «мстительной», потому что она долгое время мешает ему получить свою долю собственности, сообщает Daily Mail. Речь идет о поместье Château Miraval, площадью в 1000 акров и примерной стоимостью в 164 миллиона долларов.

Именно здесь в 2008 году пара связала себя узами брака, а сейчас не может мирно разделить нажитое имущество. В исковом заявлении указано следующее: «В течение последних четырех лет компания Джоли Nouvel систематически откладывала утверждение годовой отчетности и продление срока полномочий менеджера», — говорится в поданном документе.

Сейчас Джоли пытается продать свою половину поместья. Предполагается, это поможет ей обойти право Питта на прибыль за вложенные в него ресурсы: «Компания Анджелины Джоли хочет получить свою прибыль, не беря в расчет невероятное количество денег и усилий, вложенных Брэдом Питтом в поместье», — передает авторитетное издание.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press