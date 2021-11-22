От милой девчушки до дерзкой Черной вдовы: как с годами менялся образ Скарлетт Йоханссон
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Фото: East News
«Веселый поросенок из диснеевского мультика»
Скарлетт Йоханссон родилась в 1984 году в семье архитектора. Родители развелись, когда девочке было 9 лет. Распад семьи стал для нее потрясением. Позже она рассказывала, что для нее не проблема заплакать перед камерой, стоит лишь вспомнить, как между родителями умирала любовь и они ругались по пустякам.
После развода отца и матери Скарлетт попеременно жила то в Нью-Йорке, то в Лос-Анджелесе. Приезжая к отцу, она посещала актерскую школу Ли Страсберга. Но карьера ее началась в Лос-Анджелесе, где жила мать. В 8 лет юная артистка уже поднялась на театральную сцену, а в кино попала через год.
В 11 лет она уже играла с Шоном Коннери в фильме «Правое дело».
(Больше фото смотрите в галерее, — прим. ред.).
Фото: Kinopoisk.ru
После того как малышка Скарлетт стала известной, издание The Sun написало, что девочка внешне напоминает «веселого поросенка из диснеевского мультфильма». В детстве актриса выглядела очень мило: вздернутый нос пуговкой, забавная улыбка и глаза с хитрым прищуром.
В последующие годы Йоханссон стала получать множество предложений, причем от самых именитых режиссеров. И роли ей доставались такие, в которых максимально показывали ее юность и нежный образ. В то время ей практически не приходилось менять образ красотки со светлыми волосами.
Ее даже сравнивали с Мэрилин Монро — за женственность и манкость.
Фото: United Artists/ Global Look press
Идеальный внешний вид
Первый большой успех пришел к актрисе после выхода в 2003-м картины Питера Веббера «Девушка с жемчужной сережкой». В том же году состоялась премьера ленты Софии Копполы «Трудности перевода», где Скарлетт сыграла с Биллом Мюрреем. За оба эти фильма актриса получила номинацию на «Золотой глобус».
Но главной наградой для Скарлетт стала мировая известность. С тех пор ни одно значимое событие в мире кино не проходит без ее участия. И где бы фотографы ни снимали Йоханссон, она выглядит блестяще: на красной дорожке, на прогулке по улицам Нью-Йорка или Лос-Анджелеса, во время шопинга...
Она признается, что любовь к косметике и красивой одежде получила от мамы. «Вы не увидите меня в растянутых трениках или со спутанным пучком на голове. Для того чтобы почувствовать, что я — это я, мне всего лишь нужно нанести помаду», — говорит Скарлетт.
Фото: Paramount Pictures/ Global Look press
2004 год стал особо плодотворным для 20-летней актрисы. Зрители увидели «Высший балл», «Любовную лихорадку», «Хорошую женщину», «Крутую компанию». И во всех из них Скарлетт Йоханссон предстала в разных образах: с ярко-бордовыми волосами, в виде нежной блондинки и романтичной девушки из прошлого.
Через год актриса блистала в «Черной орхидее» с Джошем Хартнеттом и Хилари Суонк, а также в фильме Вуди Аллена «Матч поинт» в паре с Джонатаном Риз Майерсом. После этой работы Йоханссон на долгие годы стала музой знаменитого режиссера.
Фото: Mark Chilton/ Global Look press
Из юной девы — в красавицу с формами
Женственная Скарлетт Йоханссон невысокого роста, всего 163 см. И по мере того, как она взрослела, ее фигура обретала все более манящие очертания.
Актриса не делает секрета из того, что поддерживать себя в отличной форме ей стоит большого труда. Она не может похвастаться идеальным метаболизмом, поэтому много времени тратит на спорт — восточные единоборства, бег и долгие пешие прогулки. Но при этом она балует себя любимыми десертами.
Сексуальная супергероиня
В 2010 году Скарлетт дебютировала в роли Наташи Романофф — Черной вдовы — в фильме вселенной Marvel «Железный человек 2». Дерзкая супергероиня в обтягивающем кожаном костюме сделала Йоханссон еще более популярной и богатой. За первое исполнение роли Черной вдовы актриса получила 400 тысяч долларов, а за появление в одноименном проекте 2021 года — уже 20 млн долларов!
С тех пор Наташа Романофф на долгие годы вошла в жизнь Скарлетт Йоханссон (всего персонаж появился в восьми картинах о супергероях).
Фото: Kinopoisk.ru
Создатели образов Черной вдовы никогда не изменяли ее горячему образу, лишь меняли ей прически — от длинных кудрявых темных локонов до рыжего градуированного каре.
Красивая, смелая, свободная
В 2008 году Скарлетт впервые вышла замуж. Ее избранником стал Райан Рейнольдс. Но мужем и женой они пробыли всего два года. После развала пары их представители заявили, что союз был невозможен из-за невероятной занятости Райана и Скарлетт и их несовпадающих графиков. Проще говоря, они практически не пересекались.
Скарлетт приписывали множество романов: с Джошем Хартнеттом (после съемок в «Черной орхидее»), с Бенисио Дель Торо, с Джастином Тимберлейком и многими другими известными мужчинами. Актриса однажды заявила, что не знает даже половину из тех, с кем ее сводят в прессе.
В то же время она не скрывает, что моногамия в отношениях с партнерами всегда давалась ей нелегко, так как, по ее мнению, человек — существо от природы полигамное.
Фото: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres/ Global Look press
Во второй раз актриса вышла замуж в 2014-м. Тогда она пошла под венец с журналистом Роменом Дориаком. Незадолго до этого у них родилась дочь Роуз. Через два года после свадьбы Скарлетт ушла от Ромена, развод завершился в 2017-м.
Пожалуй, эти годы стали самыми насыщенными в жизни Йоханссон: она вышла замуж и развелась, стала мамой, снималась без перерыва, экспериментировала с образами.
Тогда актриса впервые изменила своему женственному образу нежной блондинки и стала стричься коротко, примеряя разные оттенки волос.
В 2017-м актриса стала появляться на светских мероприятиях с комиком Колином Джостом. Они поженились в октябре 2020 года в кругу близких. Пышную церемонию не устроили из-за пандемии коронавируса.
В августе 2021 года Скарлетт тайно родила сына Космо. Всю беременность она пряталась от посторонних глаз и даже пропустила промотур «Черной вдовы».
Фото: Prensa Internacional/ Global Look press
После вторых родов Йоханссон быстро пришла в форму. Сейчас она блистает на красных дорожках в еще более женственных, чем раньше, образах.
Самокритичная Скарлетт
Несмотря на то, что актриса является одной из самых красивых женщин современности, к себе она относится с иронией. Она уверяет, что у нее куча недостатков: маленький рост, целлюлит, хриплый голос, обгрызенные ногти, сутулость, неприспособленность к быту, неправильный прикус. Все это она открыто обсуждает в многочисленных интервью.
Но любимые мужчины и миллионы фанатов не замечают эти мелочи, делающие ее еще более особенной.
Фото: Kinopoisk.ru, JAVIER ROJAS, Hubert Boesl, Prensa International, Billy Bennight, Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres, Chris Joseph, Paramount Pictures, Mark Chilton, United Artists/ Global Look press, East News, кадры фильмов