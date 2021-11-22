От милой девчушки до дерзкой Черной вдовы: как с годами менялся образ Скарлетт Йоханссон

«Веселый поросенок из диснеевского мультика»

Скарлетт Йоханссон родилась в 1984 году в семье архитектора. Родители развелись, когда девочке было 9 лет. Распад семьи стал для нее потрясением. Позже она рассказывала, что для нее не проблема заплакать перед камерой, стоит лишь вспомнить, как между родителями умирала любовь и они ругались по пустякам.

После развода отца и матери Скарлетт попеременно жила то в Нью-Йорке, то в Лос-Анджелесе. Приезжая к отцу, она посещала актерскую школу Ли Страсберга. Но карьера ее началась в Лос-Анджелесе, где жила мать. В 8 лет юная артистка уже поднялась на театральную сцену, а в кино попала через год.

В 11 лет она уже играла с Шоном Коннери в фильме «Правое дело».

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