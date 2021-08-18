Скарлетт Йоханссон стала мамой во второй раз

Но уже в тот момент Скарлетт произвела на Колина Джоста сильное впечатление. Колин вспоминал, что они познакомились в его первый год работы на Saturday Night Live: «Ей только исполнилось 20, мне было 23, но с точки зрения статуса и зрелости она была здесь (держу руку над головой), а я — здесь (опускаю руку до земли). Позже она сказала, что в тот момент сочла меня "милым", но я-то знаю, как смотрелся на самом деле, и это слово я не могу написать в этой книге», — написал Колин в своих мемуарах A Very Punchable Face.

Но спустя много лет, они встретились снова и полюбили друг друга. В мае 2019 года он сделал ей предложение, которое она с радостью приняла. Но пандемия нарушила планы на пышное торжество, поэтому, когда в октябре прошлого года Скарлетт Йоханссон и Колин Джост поженились, свадьба была тайной. И прошла в узком кругу родных и близких.