Недавно родившая Скарлетт Йоханссон похвасталась фигурой в тесном бюстье
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Фото: Eastnews
На красную дорожку Скарлетт Йоханссон вышла под руку с Колином Джостом. Супруги были как инь и ян: он — в классическом черном костюме, она — в белоснежной двойке Atelier Versace. В основе — прямые брюки безупречной посадки и жакет затейливого кроя — с драпировками и вырезом на спине. Соединил тандем дерзкий топ-бюстье, усыпанный мерцающими кристаллами (бюст так и просился на свободу). В завершение — сияющие лодочки и акцентные украшения.
Фото: Eastnews
Тем временем в Лос-Анджелесе состоялось еще одно важное событие мира кино — премьера фильма «Дом Gucci». Легендарная тройка снова вышла на красную дорожку во всей красе: Леди Гага — в Valentino, Джаред Лето — в Gucci, а Адам Драйвер — в неизменной классике. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook