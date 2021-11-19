Недавно родившая Скарлетт Йоханссон похвасталась фигурой в тесном бюстье

На красную дорожку Скарлетт Йоханссон вышла под руку с Колином Джостом. Супруги были как инь и ян: он — в классическом черном костюме, она — в белоснежной двойке Atelier Versace. В основе — прямые брюки безупречной посадки и жакет затейливого кроя — с драпировками и вырезом на спине. Соединил тандем дерзкий топ-бюстье, усыпанный мерцающими кристаллами (бюст так и просился на свободу). В завершение — сияющие лодочки и акцентные украшения.