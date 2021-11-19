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Недавно родившая Скарлетт Йоханссон похвасталась фигурой в тесном бюстье

Скарлетт Йоханссон порадовала поклонников своим выходом на красную дорожку — и это спустя три месяца после рождения сына. На кинопремии актриса появилась эффектно — в объятиях супруга и со счастливой улыбкой на лице. А заодно — похвасталась роскошными формами в элегантном образе. Как произвести вау-эффект — учимся у звезды!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Скарлетт Йоханссон и Колин Джост

Фото: Eastnews

На красную дорожку Скарлетт Йоханссон вышла под руку с Колином Джостом. Супруги были как инь и ян: он — в классическом черном костюме, она — в белоснежной двойке Atelier Versace. В основе — прямые брюки безупречной посадки и жакет затейливого кроя — с драпировками и вырезом на спине. Соединил тандем дерзкий топ-бюстье, усыпанный мерцающими кристаллами (бюст так и просился на свободу). В завершение — сияющие лодочки и акцентные украшения.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост

Фото: Eastnews

Тем временем в Лос-Анджелесе состоялось еще одно важное событие мира кино — премьера фильма «Дом Gucci». Легендарная тройка снова вышла на красную дорожку во всей красе: Леди Гага — в Valentino, Джаред Лето — в Gucci, а Адам Драйвер — в неизменной классике. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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