Кучера, Цыганов, Меладзе и еще 17 самых известных многодетных отцов

Оскар Кучера
Фото: Instagram
В июле Оскар Кучера стал отцом в пятый раз — у телеведущего родился сын. На своей супруге Юлии Оскар женился в 2007 году. У есть трое общих детей: 14-летний Александр, 11-летний Даниил и 9-летняя Алисия. Также у телеведущего есть 15-летний сын Александр от второй жены.
Евгений Цыганов
Фото: Instagram
В начале года Евгений Цыганов пришел на премьеру на премьеру мультфильма «ЛЕГО Фильм-2» с Юлией Снигирь и шестерыми детьми от бывшей гражданской супруги Ирины Леоновой, родившей ему седьмого ребенка, дочь Веру, в 2015 году. Также у Снигирь и Цыганова подрастает общий ребенок — трехлетний сын Федор.
Иван Охлобыстин
Фото: Global Look Press / Natalia Shakhanova
Ивана и Оксана Охлобыстины — образцово-показательная пара нашей подборки. Супруги в браке вот уже четверть века — и растят шестерых детей: 18-летнего сына Василия, 12-тилетнего Савву и четырех дочерей — Евдокию, Анфису, Варвару и Иоанну. Актер заявил, что дочерей растит в строгости, а женихов им будет выбирать тщательно.
Арнольд Шварценеггер
Фото: Getty
У знаменитого «Терминатора» Арнольда Шварценеггера есть четверо детей от супруги Марии Шрайвер — 30-летняя дочь Юнис, 28-летняя Кристина, 25-летний сын Патрик и 21-летний Кристофер. Также у актера подрастает 18-летний сын Джозеф, которому ему родила домработница.
Сильвестр Сталлоне
Фото: Global Look Press / ITA
Сильвестр Сталлоне живет в настоящем «цветнике»: красавица-жена, модель Дженнифер Флавин родила ему троих дочерей-красоток — Софию, Систин и Скарлет. Также у Сталлоне есть сын от экс-супруги, актрисы Сашы Зак.
Валерий Меладзе
Фото: Instagram
Дочерей-красавиц Ингу, Софью и Арину Валерию Меладзе подарила первая супруга Ирина. Недостаток сыновей в жизни певца восполнила его нынешняя жена, певица Альбина Джанабаева, родившая Меладзе в 2004 году сына Константина и младшего Луку, которому в начале июля исполнилось пять лет.
Владимир Кристовский
Фото: Instagram
Солист группы Uma2rmaH Владимир Кристовский женился в 20 лет и вскоре стал многодетным отцом. Жена певца, Валерия Римская родила ему четырех дочерей, которых они назвали необычными именами — Ясмин, Станислава, Мия и Ума. В 2013 году музыкант женился во второй раз. Нынешнаяя супруга Владимира Ольга Пилевская родила ему сына Федора, которому в феврале исполнилось три года.
Стас Михайлов
Фото: Instagram
В большой и дружной семье Стаса и Инны Михайловых подрастает шестеро детей: сын Никита от первой жены артиста Инны Горб и дочь Дарья от второй супруги Натальи Зотовой, двоюродной сестры певицы Валерии, дети Инны от бывшего мужа Андрей и Ева, а также общие дети пары — девятилетняя Иванна и шестилетняя Мария. «Я считаю, что все решает Бог, и любой ребенок — это счастье. К тому же в нашей большой семье уже есть и мальчики, и девочки. И в очередной раз мы с Инной испытали эту ни с чем не сравнимую радость. Призываю всех брать с нас пример. Не надо бояться рожать!», — призывает всех певец.
Брэд Питт
Фото: Getty
Голливудский секс-символ Брэд Питт является отцом шестерых детей. Троих детей актеру родила его бывшая супруга Анджелина Джоли, еще троих приемных детей актрисы он усыновил. После развода Джоли и Питт долгое время договаривались о совместной опеке над детьми.
Пирс Броснан
Фото: Eastnews
Один из самых известных исполнителей роли суперагента Джеймса Бонда Пирс Броснан – отец пятерых детей. Первая жена Кассандра Харрис родила ему сына Шона, также он усыновил двоих детей жены от предыдущих отношений. От нынешней супруги, журналистки Кили Шей Смит у него есть двое сыновей.
Александр Малинин
Фото: Instagram
У Александра Малинина пятеро детей. Старший сын Никита тоже стал певцом и композитором. Старшая дочь артиста Кира воспитывалась новым мужем матери – певицы Ольги Зарубиной. Нынешняя супруга Малинина Эмма родила ему двойняшек Фрола и Устинью, которым осенью исполнится 19 лет.
Стинг
Фото: DPA
У Стинга есть двое детей от первого брака с актрисой Фрэнсис Томелти. Нынешнаяя супруга Труди Стайдер родила ему двоих дочерей, которые решили пойти по стопам отца и стали певицами, и двоих сыновей.
Кевин Костнер
Фото: Getty
Звезда фильма «Телохранитель» Кевин Костнер в браке с первой женой Синтией Силвой стал отцом трижды. Еще троих детей актеру родила нынешняя супруга Кристин Баумгартнер. Кроме того, у Костнера есть внебрачный сын Лиам от актрисы Бриджит Руни
Михаил Пореченков
Фото: Global Look Press / Pravda Komsomolskaya
Михаил Пореченков — гордый отец пятерых детей. У актера есть 28-летний сын Владимир от первой супруги и 19-летняя дочь Варвара от второй жены. В третьем браке у Пореченкова родилось ее трое детей — дочь Мария, сыновья Михаил и Петр.
Мел Гибсон
Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian_Geisler-Fotopress
Мел Гибсон – один из самых известных многодетных отцов Голливуда. У него есть девять детей — семеро от первой супруги Робин Мур, а также дочь от русской пианистки Оксаны Григорьевой. Два года назад Гибсон стал отцом в девятый раз. Сына актеру родила 26-летняя возлюбленная Розалинд Росс.
Мик Джаггер
Фото: DPA
Лидер легендарной группы The Rolling Stone Мик Джаггер восемь раз становился отцом. Детей неугомонному рокеру родили пять разных женщин. Последнего ребенка музыканту подарила балерина Мелани Хамрик, когда музыканту было 73 года.
Алексей Кортнев
Фото: Instagram
Солист группы «Несчастный случай», Алексей Кортнев женился в первый раз на певице Ирине Богушевской, от которой у него есть 30-летний сын Артемий. Также у него есть сын Никита от актрисы Елены Ланской. Нынешняя супруга музыканта, гимнастка Амина Зарипова родила ему троих детей — сыновей Арсения и Афанасия и дочь Аксинию.
Михаил Ефремов
Фото: Eastnews
Результатом бурной личной жизни Михаила Ефремова стали шестеро детей. Старшие сыновья артиста, 31-летний Никита и 27-летний Николай, пошли по стопам отца и деда и стали актерами. У Ефремова также есть 18-тилетня дочь Анна-Мария от четвертой жены и трое детей от пятой супруги Софьи Кругликовой.
Стивен Спилберг
Фото: DPA
Один из самых успешных голливудских режиссеров Стивен Спилберг воспитывает шестерых детей. Первая супруга родила Спилбергу сына, во втором браке с Кэйт Кэпшоу у него родилось трое детей. Кроме того, пара усыновила еще двоих малышей.
Оззи Осборн
Фото: Getty
В первом браке с Тельмой Райли у легендарного фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборно родилось двое детей. Во втором браке с Шэрон Осборн у рокера появилось еще трое детей. Также пара усыновила ребенка, биологической матерью которого является первая жена певца.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: East News, Getty, Global Look Press, DPA, Instagram
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