Кучера, Цыганов, Меладзе и еще 17 самых известных многодетных отцов

В большой и дружной семье Стаса и Инны Михайловых подрастает шестеро детей: сын Никита от первой жены артиста Инны Горб и дочь Дарья от второй супруги Натальи Зотовой, двоюродной сестры певицы Валерии, дети Инны от бывшего мужа Андрей и Ева, а также общие дети пары — девятилетняя Иванна и шестилетняя Мария. «Я считаю, что все решает Бог, и любой ребенок — это счастье. К тому же в нашей большой семье уже есть и мальчики, и девочки. И в очередной раз мы с Инной испытали эту ни с чем не сравнимую радость. Призываю всех брать с нас пример. Не надо бояться рожать!», — призывает всех певец.

Брэд Питт