Евгений Цыганов показал подросшего сына от Юлии Снигирь

Актер Евгений Цыганов показал подросшего сына, которого ему родила актриса Юлия Снигирь. Мальчик появился на свет в марте 2016 года.
Поклонники пары недавно заподозрили, что Евгений и Юлия узаконили отношения: на их пальцах появились обручальные кольца. Сами актеры об этом факте не рассказывали, и вообще стараются не делиться деталями личной жизни.
Родители лицо маленького Федора не показывают. И в этот раз на фотографии, размещенной в Instagram Евгения, малыш сфотографирован со спины во время катания на велосипеде.
Федор – первый ребенок у 36-летней Снигирь и восьмой у 40-летнего Цыганова. Семерых детей актеру родила актриса Ирина Леонова, с которой он состоял в фактическом браке. Евгений общается и со старшими детьми, периодически фото с ними Цыганов показывает подписчикам в социальной сети.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Kinopoisk.ru
Видео: youtube.com/ Телеканал Ю
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