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Евгений Цыганов показал подросшего сына от Юлии Снигирь

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Фото: Instagram
Всего у актера 8 детей.

Актер Евгений Цыганов показал подросшего сына, которого ему родила актриса Юлия Снигирь. Мальчик появился на свет в марте 2016 года.

Поклонники пары недавно заподозрили, что Евгений и Юлия узаконили отношения: на их пальцах появились обручальные кольца. Сами актеры об этом факте не рассказывали, и вообще стараются не делиться деталями личной жизни.

Родители лицо маленького Федора не показывают. И в этот раз на фотографии, размещенной в Instagram Евгения, малыш сфотографирован со спины во время катания на велосипеде.

Федор – первый ребенок у 36-летней Снигирь и восьмой у 40-летнего Цыганова. Семерых детей актеру родила актриса Ирина Леонова, с которой он состоял в фактическом браке. Евгений общается и со старшими детьми, периодически фото с ними Цыганов показывает подписчикам в социальной сети.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Kinopoisk.ru

Видео: youtube.com/ Телеканал Ю

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