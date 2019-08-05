Евгений Цыганов показал подросшего сына от Юлии Снигирь

Актер Евгений Цыганов показал подросшего сына, которого ему родила актриса Юлия Снигирь. Мальчик появился на свет в марте 2016 года.

Поклонники пары недавно заподозрили, что Евгений и Юлия узаконили отношения: на их пальцах появились обручальные кольца. Сами актеры об этом факте не рассказывали, и вообще стараются не делиться деталями личной жизни.