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Евгений Цыганов привел шестерых детей и Юлию Снигирь на премьеру мультфильма «ЛЕГО Фильм-2»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
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я выбрал вместо рекламы.
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Яна Рудковская с сыном

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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов впервые вышли в свет вместе с детьми актера.

В минувшее воскресенье, 3 февраля, в столичном Киноцентре «Октябрь» состоялась премьера новой части мультфильма о приключениях LEGO-героев — «ЛЕГО Фильм-2». Первыми творение современных мультипликаторов посмотрели Яна Рудковская, Анфиса Чехова и Нонна Гришаева с сыновьями, Рита Митрофанова и Татьяна Тотьмянина c дочерьми. Алиса Гребенщикова, Маша Цигаль, Зоя Бербер и другие звезды также пришли с семьями.

Весьма неожиданным для всех стало появление актера Евгения Цыганова с шестью детьми, которых также сопровождала актриса Юлия Снигирь. Семейство довольно скоро проследовало в зал. Некоторым из приглашенных фотографов удалось запечатлеть всех их вместе.

Остальные гости с детьми с удовольствием позировали фотографам, строили из кубиков LEGO космический корабль и даже пробовали снять свой небольшой LEGO-фильм.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: архивы пресс-служб

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