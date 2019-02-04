Евгений Цыганов привел шестерых детей и Юлию Снигирь на премьеру мультфильма «ЛЕГО Фильм-2»

В минувшее воскресенье, 3 февраля, в столичном Киноцентре «Октябрь» состоялась премьера новой части мультфильма о приключениях LEGO-героев — «ЛЕГО Фильм-2». Первыми творение современных мультипликаторов посмотрели Яна Рудковская, Анфиса Чехова и Нонна Гришаева с сыновьями, Рита Митрофанова и Татьяна Тотьмянина c дочерьми. Алиса Гребенщикова, Маша Цигаль, Зоя Бербер и другие звезды также пришли с семьями.

Весьма неожиданным для всех стало появление актера Евгения Цыганова с шестью детьми, которых также сопровождала актриса Юлия Снигирь. Семейство довольно скоро проследовало в зал. Некоторым из приглашенных фотографов удалось запечатлеть всех их вместе.