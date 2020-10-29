Натуральный цвет волос Йоханссон, Гагариной, Вергары и других знаменитых красоток
Фото: DPA
Фото: Getty
Скарлетт Йоханссон сначала обесцветила свои темные волосы, а потом отказалась от классических голливудских локонов, решившись на что-то более смелое и современное. Короткая стрижка с пышным коком — ее лучшее решение!
Популярная певица Полина Гагарина удивила своих поклонников, опубликовав фото, на котором она — шатенка. «Узнали бы?», — поинтересовалась она. Натуральный цвет волос очень идет певице, считают ее фанаты, но блондинкой она все-таки выглядит ярче.
«Я натуральная блондинка, но когда я начала сниматься, я ходила на прослушивания, а они не знали, куда я подхожу, потому что у меня пышные формы и акцент, но при этом у меня светлые волосы. В какой-то момент я покрасила волосы в темный цвет, и какой-то кастинг-директор сказал: "О, она горячая латинская девушка"», ― рассказала София Вергара в одном из интервью.
Фото: Globallookpress / Cover Images
Диту фон Тиз называют королевой и супергероиней бурлеска. Ее образ жгучей брюнетки с белоснежной кожей продуман до мелочей и заточен на то, чтобы соблазнять, провоцировать и не оставлять шансов на спасение от всей этой агрессивной сексуальности. Кстати, появилась на свет Дита фон Тиз совсем не такой, какой сделала себя в итоге сама. Хизер Рене Суит (настоящее имя Диты) была полноватой блондинкой с весьма скромным размером груди. Она с детства мечтала быть похожей на шикарных кинодив 20-х годов, так что, когда подросла, без сомнений перекрасила волосы, увеличила грудь, сделала татуаж в виде родинки на скуле и начала следить за фигурой, которую довела до совершенства.
Звезда провокационного фильма «Мечтатели» Ева Грин прославилась в образе роковой брюнетки, который ей, по словам самой актрисы, навязали. «Все представляют меня в жизни холодной и отстраненной роковой женщиной. На самом деле это не так — просто глянцевые журналы навязывают мне этот образ и все время снимают меня в фотосессиях с макияжем в драматическом стиле. А ведь на самом деле я вовсе не роковая брюнетка, я — блондинка!», — рассказала актриса на мероприятии DC Entertainment and Warner Bros.
Юлия Ковальчук во время карантина показала подписчикам, как обходится без услуг визажистов и стилистов. Она опубликовала в Instagram селфи в домашнем образе и с натуральным цветом волос.
Дженнифер Лопес любит все оттенки светлых волос и часто перекрашивается в блондинку. На самом деле знаменитая актриса и певица родилась жгучей брюнеткой и довольно рано начала седеть.
Николь Кидман очень эффектно выглядела с копной своих огненно-рыжих кудрявых волос, но, приехав покорять Голливуд из родной Австралии, в итоге укротила шевелюру с помощью стилистов и теперь она блондинка с элегантными укладками.
Эмма Стоун прославилась в образе жгучей рыжей бестии, а на самом деле родилась она со светлыми блондинистыми прядями.
«Мне нравится быть рыжей, но надо много работать, чтобы сохранить его. Фактор моей узнаваемости выше, когда у меня рыжий цвет, а когда я блондинка, я могу быть неузнанной», ― рассказала звезда «Секса в большом городе» Синтия Никсон.
Больше знаменитостей с натуральным цветом волос ― в нашей фотогалерее.
Фото: Instagram, eastnews, getty, dpa, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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