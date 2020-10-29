Натуральный цвет волос Йоханссон, Гагариной, Вергары и других знаменитых красоток

«Мне нравится быть рыжей, но надо много работать, чтобы сохранить его. Фактор моей узнаваемости выше, когда у меня рыжий цвет, а когда я блондинка, я могу быть неузнанной», ― рассказала звезда «Секса в большом городе» Синтия Никсон.

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