Юлия Ковальчук показала домашний образ со странной укладкой и яркой помадой: «Сама, без визажистов»

Россияне больше месяца провели «запертыми» по домам из-за пандемии коронавируса. Среди них были и артисты. Из-за неработающих салонов красоты деятели поп-культуры вынуждены были сами придумывать способы, как сохранять свою привлекательность и ухоженный вид.

37-летняя певица Юлия Ковальчук показала подписчикам, как обходится без услуг визажистов и стилистов. Она опубликовала в Instagram селфи с домашним образом со странной укладкой и яркой помадой.

«Дома... Сама... Без визажистов... Без света... Без фотографа...! Кстати, это не значит, что от всего этого нужно отказаться. Я за то, что каждый должен заниматься тем, что умеет делать профессионально», — подписала Юлия снимок.