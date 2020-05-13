Юлия Ковальчук показала домашний образ со странной укладкой и яркой помадой: «Сама, без визажистов»
Фото: Instagram
Россияне больше месяца провели «запертыми» по домам из-за пандемии коронавируса. Среди них были и артисты. Из-за неработающих салонов красоты деятели поп-культуры вынуждены были сами придумывать способы, как сохранять свою привлекательность и ухоженный вид.
37-летняя певица Юлия Ковальчук показала подписчикам, как обходится без услуг визажистов и стилистов. Она опубликовала в Instagram селфи с домашним образом со странной укладкой и яркой помадой.
«Дома... Сама... Без визажистов... Без света... Без фотографа...! Кстати, это не значит, что от всего этого нужно отказаться. Я за то, что каждый должен заниматься тем, что умеет делать профессионально», — подписала Юлия снимок.
Подписчики поинтересовались, какой оттенок краски использует Юлия. Она ответила, что это ее натуральный цвет волос.
«Вам очень идет», «Глазааа. Какие красивые у вас глаза. В тысячный раз смотрю и просто утопаю», «Круто! Эти глаза, можно даже и не краситься...», «Юля, вы и без макияжа красавица!», «Так естественно и красива! Вы одна из немногих действительно красивых женщин», «Справилась на все 100%», — похвалили Юлия в комментариях.
Напомним, 11 мая Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и рассказал о планах постепенного выхода из режима самоизоляции.
Фото и видео: Instagram
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