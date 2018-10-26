Шатенка Полина Гагарина выглядит в два раза моложе своих лет

Внимательные поклонники обратили внимание, что девушка на фото точь-в-точь копия Полины, но и они не сразу признали в ней любимицу. Подписчики утверждают, что на фото певица выглядит на 16-17 лет.

«Красотка», «Молодуха такая», «15 лет», «Сколько тут лет?», «Такая другая!! Красииивая) И даже моложе», «Ой)) как круто)) минус 10 лет ))) итак молодая, красивая а тут вообщееее», «Так моложе выглядишь чем короткий блонд», «Очень круто, сразу минус 15 лет», «Этот цвет и длинна очень идет, намного моложе, выглядите, на лет 18, задумайтесь о смене если не кардинальной, то хотя бы о длине волос..», «Ого класс!!)) помолодела лет на 10-15))))», «Вам тут лет 17. Очень идет», «А, может даже стоит поменять цвет волос?», — обсуждают они.

Согласны?