Короткие волосы — это образ для уверенных в себе женщин. За длинными локонами может спрятаться любая, а вы попробуйте открыть лицо, плечи и даже шею для обзора окружающих! Листайте галерею и смотрите, как с этой задачей справляются мировые знаменитости.

Скарлетт Йоханссон

Пару лет назад Скарлет Йоханссон наконец-то отказалась от классических голливудских локонов, решившись на что-то более смелое и современное. Короткая стрижка с пышным коком – ее лучшее решение! С такой прической она выгляди в разы моложе.

Ким Кардашьян

Когда Ким Кардашьян отстригла себе волосы, выбрав удлиненный боб, эта прическа моментально стала трендом. И это неудивительно. В таком образе Ким выглядит очень стильно. Хотя казалось бы, куда еще больше?

Дженнифер Лоуренс

Мы не перестаем восхищаться сменой имиджа Дженнифер Лоуренс! Платиновое каре и небрежная укладка сделали свое дело: актриса стала выглядеть куда более эффектно, чем была до этого. От Китнисс Эвердин из двенадцатого дистрикта не осталось ни следа.

Кэти Перри

Когда Кэти подстриглась под мальчика, ее поклонники решили, что так она решила справиться с депрессией после разрыва с Орландо Блумом. Но на самом деле, как призналась сама певица, на такие перемены ее вдохновила Скарлетт Йоханссон. Кэти Перри короткая стрижка также помогла стать намного более женственной.

Майли Сайрус

От маленькой и милой Ханны Монтаны уже давно ничего не осталось так же, как и от ее светлых локонов. Стрижка Майли Сайрус полностью соответствует ее образу: дерзкая и экстравагантная. Однако зачесанные назад короткие волосы, измазанные какой-то синей слизью, выглядят очень сомнительно. А как считаете вы?

Энн Хэтэуэй

Сделать короткую стрижку Энн Хэтэуэй вынудили обстоятельства: режиссер Том Хупер предложил ей роль в фильме «Отверженные». Благодаря короткой стрижке Энн стала выглядеть по‑другому — стала более игривой, но менее сексуальной и женственной. А ведь именно в этом заключалась ее главная особенность .

Тейлор Свифт

За эволюцией стрижек Тейлор Свифт едва ли можно уследить. Но нам кажется, что самой запоминающейся среди них был удлиненный боб. С ним Тейлор выглядит очень стильно.

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт решилась отстричь свои длинные волосы неожиданно для всех своих фанатов. Однако, она впоследствии призналась: «Когда я избавилась от всей этой длины, то на первый план вышло лицо. Я стала чувствовать себя более уверенной, такого чувства у меня не было уже давно. И это приятное чувство». И с этим не поспоришь. Кристен, действительно, стала выглядеть более убедительно.

Рэйчел МакАдамс

А Рэйчел Макадамс, как нам кажется, короткая стрижка, напротив, помогла стать более женственной и чувственной. Короткие локоны подчеркивают ее красивый овал лица и выразительные скулы.

Мила Йовович

Мила Йовович просто обожает короткие стрижки. Они считает их намного более комфортными. Кроме того, невозможно не заметить, насколько выразительнее стало ее лицо с тех пор, как актриса отдала свое предпочтение коротким локонам. Прямые линии идут героине «Пятого элемента» намного больше, чем ее природные завитки.

Наоми Уоттс

Стрижка Наоми Уоттс придала ее образу свежести и необычности. Ведь сейчас в тренде естественность. А волосы актрисы уложены как будто не в салоне, а с помощью ветра. Впрочем, может, так и есть.

Лина Хиди

Лина Хиди известна по роли Серсеи Ланнистер из сериала «Игра Престолов». На экране она появляется в длинном белом парике, но в реальной жизни актриса носит прическу, идеально подходящую зрелой женщине. Зачесанная набок челка отлично подходит к такой прическе и смотрится аккуратно и естественно.

Фото: Global Look Press

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