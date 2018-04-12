Наряд «креветки», платье за 2,5 миллиона и другие самые эффектные выходы в свет Татьяны Навки

Пожалуй, самым обсуждаемым нарядом Татьяны Навки стало розовое платье Gucci, в котором она отметила свой прошлый день рождения. Поздравить именинницу пришли многие звезды шоу-бизнеса, но пользователей Сети привлекли вовсе не знаменитые гости.
Поклонники и критики с жаром обсуждали платье за 550 тысяч, которое многие сравнили с нарядом креветки. «Что за платье у Навки?!?!?», «К Васильеву на Модный приговор!», «Вареную креветку она напоминает», «Точно креветка!», «Похожа на креветку», «Таня Вы очень элегантная женщина, а сейчас из Вас сделали цыганку», — писали тогда неугомонные критики с богатым воображением в Instagram.
Еще одним эффектным выходом в свет стало появление фигуристки на Московском международном кинофестивале.
Черно-белое платье Valentin Yudashkin Haute Сouture сделало Татьяну Навку звездой церемонии закрытия. Мы узнали, что наряд этот можно было приобрести почти за два с половиной миллиона рублей. Свой выход Татьяна дополнила элегантными украшениями: массивными серьгами и ожерельем бренда Chopard, лицом которого она является. В качестве амбассадора этого ювелирного бренда Татьяна также появилась на Каннском кинофестивале, где сменила несколько нарядов.
Пару лет назад олимпийская чемпионка появилась не в самом удачном наряде на Балу дебютанток журнала Tatler, после чего в очередной раз появились слухи о ее интересном положении.
А вот на прошлогоднем балу Татьяна Навка выглядела гораздо удачнее в черном полупрозрачном платье.
В эфире популярного шоу «Вечерний Ургант», говоря о своих дорогих нарядах и счастливом замужестве, Татьяна Навка заявила, что ей многие завидуют, о чем она прекрасно знает. Также фигуристка рассказала, что после выходов в свет распродает свои шикарные платья на благотворительных аукционах. Много ли времени тратит Татьяна на то, чтобы наряжаться?
«Я знаю, что сегодня многие занятые женщины прибегают к помощи стилистов. Я же обычно сама справляюсь c выбором одежды. Плюс не стоит забывать, что шопинг — это еще и отличное средство ненадолго отвлечься от дел и повседневных забот. К тому же я четко знаю, что мне нужно и что мне идет», — поделилась она в интервью для WMJ.
Одними из последних самых запоминающихся появлений Татьяны Навки на публике стали ее выступления в ледовом шоу «Руслан и Людмила», для которого были созданы роскошные костюмы. Над созданием 120 образов для героев постановки работало более тридцати мастеров, причем большая часть всех деталей была выполнена вручную.
Больше фотографий ярких выходов Татьяны Навки смотрите в галерее.
Фото: instagram, getty, estnews, globallookpress, navka.show, пресс-служба