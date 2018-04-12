Наряд «креветки», платье за 2,5 миллиона и другие самые эффектные выходы в свет Татьяны Навки

В эфире популярного шоу «Вечерний Ургант», говоря о своих дорогих нарядах и счастливом замужестве, Татьяна Навка заявила, что ей многие завидуют, о чем она прекрасно знает. Также фигуристка рассказала, что после выходов в свет распродает свои шикарные платья на благотворительных аукционах. Много ли времени тратит Татьяна на то, чтобы наряжаться?

«Я знаю, что сегодня многие занятые женщины прибегают к помощи стилистов. Я же обычно сама справляюсь c выбором одежды. Плюс не стоит забывать, что шопинг — это еще и отличное средство ненадолго отвлечься от дел и повседневных забот. К тому же я четко знаю, что мне нужно и что мне идет», — поделилась она в интервью для WMJ.

Одними из последних самых запоминающихся появлений Татьяны Навки на публике стали ее выступления в ледовом шоу «Руслан и Людмила», для которого были созданы роскошные костюмы. Над созданием 120 образов для героев постановки работало более тридцати мастеров, причем большая часть всех деталей была выполнена вручную.