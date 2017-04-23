Вчера вечером в московском ресторане Butler состоялась роскошная вечеринка по случаю дня рождения самой стильной женщины года, экс-фигуристки Татьяны Навки. На праздник съехались практически все звезды российского шоу-бизнеса: Алла Борисовна Пугачева, ее муж Максим Галкин, Светлана Бондарчук, Анна Семенович, Алика Смехова, певица Жасмин, семья Юдашкиных и многие другие. С 42-летием олимпийскую чемпионку поздравили также любимый муж, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, и его дочка Елизавета.

Нежно-розовый наряд именинницы, выгодно подчеркивающий стройную фигуру именинницы, собрал массу комплиментов. «Мама двоих детей, а в такой отличной форме!», «Татьяне очень идут такие женственные наряды. Фигура хорошая. Все-таки не зря спорту всю жизнь посвятила», — восхищаются пользователи Сети. Впрочем, нашлись и недовольные: «Навки платье УЖАС!!!!», «Вареную креветку она напоминает», — критикуют подписчики Алики.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)Апр 22 2017 в 11:39 PDT

Впрочем, вряд ли виновнице торжества есть дело до едких комментариев пользователей Сети.

Звезды посвящали теплые слова имениннице. «Дорогая с днем рождения! Будем веселиться и гулять, петь и танцевать», — написала ее подруга детства Анна Семенович. «Светленькая и темненькая: противоположности притягиваются) И я очень-очень рада, что мы с Танюшей нашли друг друга!) С днем рождения, подружка », — обратилась к ней Жасмин.

Мало того что талантливы,так еще и красавицы какие наши девочки Таня Навка и Жасмин.Счастья вам!!!! Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Апр 23 2017 в 12:03 PDT

Поздравил Татьяну и Король эстрады, Филипп Киркоров. Для нее он исполнил свои лучшие песни:

Публикация от Наталья (@navkanatalia)Апр 22 2017 в 10:10 PDT

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino)Апр 22 2017 в 1:58 PDT

Присоединяемся к поздравлениям и желаем фигуристке всех благ и море позитива.

Фото: instagram.com