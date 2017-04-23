Вчера вечером в московском ресторане Butler состоялась роскошная вечеринка по случаю дня рождения самой стильной женщины года, экс-фигуристки Татьяны Навки. На праздник съехались практически все звезды российского шоу-бизнеса: Алла Борисовна Пугачева, ее муж Максим Галкин, Светлана Бондарчук, Анна Семенович, Алика Смехова, певица Жасмин, семья Юдашкиных и многие другие. С 42-летием олимпийскую чемпионку поздравили также любимый муж, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, и его дочка Елизавета.
Нежно-розовый наряд именинницы, выгодно подчеркивающий стройную фигуру именинницы, собрал массу комплиментов. «Мама двоих детей, а в такой отличной форме!», «Татьяне очень идут такие женственные наряды. Фигура хорошая. Все-таки не зря спорту всю жизнь посвятила», — восхищаются пользователи Сети. Впрочем, нашлись и недовольные: «Навки платье УЖАС!!!!», «Вареную креветку она напоминает», — критикуют подписчики Алики.
Впрочем, вряд ли виновнице торжества есть дело до едких комментариев пользователей Сети.
Звезды посвящали теплые слова имениннице. «Дорогая с днем рождения! Будем веселиться и гулять, петь и танцевать», — написала ее подруга детства Анна Семенович. «Светленькая и темненькая: противоположности притягиваются) И я очень-очень рада, что мы с Танюшей нашли друг друга!) С днем рождения, подружка », — обратилась к ней Жасмин.
Поздравил Татьяну и Король эстрады, Филипп Киркоров. Для нее он исполнил свои лучшие песни:
Присоединяемся к поздравлениям и желаем фигуристке всех благ и море позитива.
Фото: instagram.com