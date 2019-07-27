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Мороз, Повереннова, Мельникова и другие самые эффектные звезды с экстремально короткими стрижками

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Слайд, который
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Слайд, который
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Дарья Мороз

Фото: Starface
Кто сказал, что женственные и привлекательные девушки должны быть непременно с длинными волосами? Эти знаменитости ломают стереотипы, стригутся очень коротко и при этом выглядят очень классно, стильно, свежо и... соблазнительно.

Дарья Мороз

Фото: Eastnews

Дарья Мороз отрезала волосы и стала выглядеть намного эффектнее с дерзким «ежиком» платинового оттенка. Новый образ актриса обрела благодаря экс-супругу, режиссеру Константину Богомолову. «В 2016 году Костя запускал фильм "Настя", где мы с Сашей Ребенок играли супругов Румянцевых. Я в этой паре была мужчиной, и мне предложили побриться. Образ оказался настолько мне созвучен, что менять его не захотелось. Теперь приходится стричься и краситься каждые десять дней, но это того стоит», — рассказала она в интервью журналу Hello!.

Дарья Повереннова

Еще одна эффектная блондинка с экстремально короткой стрижкой — Дарья Повереннова. Недавно обе Дарьи опубликовали совместное фото, на котором были похожи как сестры. Снимок, которым поделилась Повереннова, был сделан после посещения салона красоты. «Мы сделали это!)», — написала она, добавив хештег «пикси». Напомним, что пикси — короткая, но женственная стрижка.

Дарья Мельникова

Фото: Instagram

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова в середине мая удивила новой прической не только поклонников, но и своего маленького сына. Актриса опубликовала в Instagram видео, в котором стрижется налысо и дерзко разгуливает по городу в новом образе. «Обнуление», — лаконично прокомментировала свое смелое решение Мельникова. Судя по тому, что Дарья теперь постоянно ходит с очень короткими волосами, новый образ ей понравился.

Шарлен Уиттсток

Фото: Eastnews

Супруга князя Монако Альбера II Шарлен Уиттсток раньше была профессиональной пловчихой. Длинные волосы мешали ей во время занятий спортом, так что она сделала себе стильную и удобную короткую стрижку. После завершения спортивной карьеры княгиня не стала изменять своему образу.

Пинк

Фото: Getty

Пинк завоевала любовь миллионов поклонников в образе дерзкой и спортивной девушки. В самом начале карьеры ее короткие волосы были ярко-розовыми, но в итоге певица решила остановиться на платиновом блонде.

Ирина Понаровская

Фото: Instagram

В конце прошлого года Ирина Понаровская запела после десяти лет молчания. Поклонники бурно обсуждали новый стиль звезды — яркий цвет помады и дерзкую стрижку. Недавно певица отметила 66-летие — и на седьмом десятке Понаровская полна энергии, прекрасно выглядит и на пенсию не собирается. А новая прическа ее явно освежает.

Майли Сайрус

Фото: Eastnews

Майли Сайрус открыто говорит о том, что густой шевелюрой природа ее не наградила. Певицу много критиковали за то, что она отрезала свои роскошные волосы и сделала короткую стрижку. В итоге Майли призналась, что «все это не росло из ее головы» и раньше она просто носила более 300 наращенных прядей.

Агнесс Дейн

Фото: Global Look Press / Ik Aldama

Одна из самых успешных и ярких моделей Агнесс Дейн стала успешной благодаря своему андрогинному образу и дерзкому стилю. Агнесс обожает тяжелые ботинки, рваные джинсы, необычные платья и короткие стрижки.

Виктория Талышинская

Фото: Global Look Press / Anatoly Lomohov

Помните хрупкую брюнетку с короткими волосами и пышным бюстом из дуэта «Непара»? Виктория Талышинская выгодно отличалась от своих коллег в шоу-бизнесе (которые так любят локоны и нарашенные волосы) своей короткой стрижкой. Недавно Виктория сбросила лишний вес после родов и снова готова радовать поклонников.

Кэти Перри

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson

Кэти Перри очень много экспериментировала с прическами и цветом волос и в итоге решила остановиться на короткой стрижке. Возможно, волосы певицы просто не выдержали многочисленных бьюти-экспериментов, но ей идет.

Кристен Стюарт

Фото: Eastnews

Кристен Стюарт так надоел образ романтичной влюбленной в главного героя смазливой девушки из саги «Сумерки», что после окончания съемок она пустилась во все тяжкие. Актриса отрезала волосы, поменяла стиль, стала сниматься в артхаусных фильмах и... начала встречаться с девушками.

Валерия

Фото: Starface

В последнее время Валерия предпочитает носить волосы до плеч. А нам запомнилось, как классно певица выглядела с очень короткой стрижкой. Как в клипе на ее знаменитую песню «Cамолет».

Юлия Волкова

Фото: Eastnews

Юлия Волкова тоже в итоге решила остановиться на длинных волосах. Несколько лет назад певица начала экспериментировать с пластикой, отращивать и наращивать волосы... А ведь миллионы поклонников полюбили Юлю в образе дерзкой девчонки с мальчуковой стрижкой из группы t.A.T.u.

Эльза Патаки

Фото: Global Look Press / Lexie Appleby

Одна из самых сексуальных блондинок в кинобизнесе, супруга Криса Хемсворта Эльза Патаки предпочитает короткие стрижки и дерзкие укладки. Возможно, такой выбор продиктован тем, что Эльза является многодетной мамой и ей просто некогда постоянно ухаживать за длинными локонами. В любом случае, выглядит она классно!

Шэрон Стоун

Фото: Getty

Звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун не скрывает, что очень тяжело переживала из-за возрастных изменений. Разменяв шестой десяток, актриса успокоилась, приняла себя такой, какая она есть, полюбила дерзкие стрижки и укладки. И даже перестала закрашивать седину на висках.

Шарлиз Терон

Фото: Eastnews

Шарлиз Терон надоело быть конфетно-сладкой блондинкой с мягкими локонами и сниматься в фильмах, в которых она играла романтических героинь. Актриса отрезала волосы, стала одеваться более дерзко и необычно и получать новые интересные роли.

Скарлетт Йоханссон

Фото: Getty

Скарлетт Йоханссон, как и многим голливудским красоткам, претили роли глупых девушек с привлекательной внешностью. Скарлетт решила покорять кинобизнес по-своему: сменила имидж и начала соглашаться на нестандартные предложения режиссеров.

Холли Берри

Фото: Eastnews

Холли Берри и так не выглядит на свои 52 года. А дерзкие стрижки и укладки делают ее еще более моложавой и свежей.

Текст: Роман Страстный

Фото : globallookpress, eastnews, getty, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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