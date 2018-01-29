«Лишний вес после родов — неожиданность для меня»: солистка «Непары» Талышинская рассказала, как приходит в форму

Певица Виктория Талышинская впервые стала мамой уже 1,5 года назад, но по-прежнему не вернулась в «добеременную» форму. Звезда старается не переживать по этому поводу, хотя честно призналась в новом интервью журналу «Теленеделя», что ее удивляет такая ситуация.

«Я не попала в число тех фей, которые приходят в форму, выйдя из роддома, и качают пресс уже на второй день после родов. То, что я набрала лишний вес, было для меня неожиданно — у меня с этим никогда проблем не наблюдалось, скорее наоборот, бывал недостаток», — рассказала Виктория.