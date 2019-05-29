«Как сестры»: 35-летняя Дарья Мороз и 46-летняя Дарья Повереннова удивили своим сходством

«Двое из ларца, одинаковы с лица», «Красотки талантливые очень», «Обожаю такие короткие стрижки!!! Вам очень идет! Смело, дерзко, сексуально», «Красотки! Похожи», «Похожи только в одном: юные, красивые, задорные», — обсуждают подписчики.