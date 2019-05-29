«Как сестры»: 35-летняя Дарья Мороз и 46-летняя Дарья Повереннова удивили своим сходством

Фото, которым поделилась актриса Дарья Повереннова после посещения салона красоты, очаровало фанатов. «Мы сделали это!)», — написала она, добавив хештег «пикси».
«Двое из ларца, одинаковы с лица», «Красотки талантливые очень», «Обожаю такие короткие стрижки!!! Вам очень идет! Смело, дерзко, сексуально», «Красотки! Похожи», «Похожи только в одном: юные, красивые, задорные», — обсуждают подписчики.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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