Звездная эволюция: как с годами менялись стиль и внешность Ирины Понаровской

Сегодня в 00:00Звездная эволюция: как с годами менялись стиль и внешность Ирины ПонаровскойКомментарииВ конце прошлого года Ирина Понаровская запела после десяти лет молчания. Поклонники бурно обсуждали новый стиль звезды — яркий цвет помады и дерзкую стрижку. На днях певица отметила 66-летие — и на седьмом десятке Понаровская полна энергии, прекрасно выглядит и на пенсию не собирается. Правда, она уверяет, что шоу-бизнес ей больше не интересен. Предлагаем посмотреть, как актриса и певица менялась на протяжении почти 45 лет.Текст: Ангелина НежнаяФото: InstagramВидео: Екатерина Худякова / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиИрина ПонаровскаяЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...