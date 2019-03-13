Звездная эволюция: как с годами менялись стиль и внешность Ирины Понаровской

В конце прошлого года Ирина Понаровская запела после десяти лет молчания. Поклонники бурно обсуждали новый стиль звезды — яркий цвет помады и дерзкую стрижку. На днях певица отметила 66-летие — и на седьмом десятке Понаровская полна энергии, прекрасно выглядит и на пенсию не собирается. Правда, она уверяет, что шоу-бизнес ей больше не интересен. Предлагаем посмотреть, как актриса и певица менялась на протяжении почти 45 лет.