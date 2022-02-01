Мое не тронь! Градский, Доренко и другие звезды, чьи близкие развязали войну за наследство
Александр Градский
Мэтра российской эстрады не стало в ноябре 2021 года. Александр Градский скончался из-за осложнений, возникших после перенесенного коронавируса. Как только стало известно о его кончине, экс-супруга композитора и мать его старших детей Марии и Даниила наняла адвоката, чтобы отстаивать свои права в немалом наследстве покойного.
По закону, все, что оставил после себя артист, делится между всеми четырьмя детьми — от третьей жены и последней, а большая часть достается молодой вдове Марине Коташенко.
В начале января произошло дерзкое ограбление Коташенко. Злоумышленники устроили подставное ДТП, затем перебрались в машину вдовы и, угрожая оружием, заставили ехать домой и отдать 100 млн рублей, которые хранились в чемодане.
У следствия и общественности сразу возникли вопросы: для чего хранить такую огромную сумму наличкой дома, не причастна ли Марина к преступлению и кто мог знать, что в чемодане лежат миллионы?
Нескольких подозреваемых в ограблении уже задержали, среди них — домработник семьи Градских. И теперь следствию предстоит распутать непростой клубок.
Сергей Доренко
Известный журналист Сергей Доренко скончался в мае 2019 года. Ему стало плохо, когда он двигался на мотоцикле в центре Москвы. Позже экспертиза установила, что причиной смерти стал разрыв аневризмы аорты.
Фото: www.instagram.com/i.dorenko
У Доренко остались шесть наследников: вдова Юлия, две ее маленькие дочери и трое взрослых детей от первого брака. В соответствии с завещанием журналиста, он все после смерти оставил молодой супруге. Но старшие дочери раз за разом подают иски в суд, желая оторвать часть наследства.
Но при разводе с первой супругой Доренко оставил семье все, что у него было — несколько квартир и два загородных дома в элитных поселках Подмосковья. Однако детям этого показалось мало. Судебные тяжбы продолжаются.
Людмила Зыкина
Людмила Зыкина ушла из жизни в 2009-м в возрасте 80 лет. Детей у народной артистки не было, но ее родственникам огромное наследство не давало покоя. Завещания Зыкина не написала, но оставила внушительную коллекцию драгоценностей стоимостью около полумиллиона долларов. Также у нее была квартира в центре столицы, дача в Архангельском и огромный гардероб.
Фото: Lev Sherstennikov/ Global Look press
Суд назвал наследниками троих детей ее сводного брата, но потом объявились еще несколько родственников, пожелавших получить свою долю.
Наследники Людмилы Зыкиной неумело распорядились полученными богатствами. Квартиру и часть бриллиантов продали, какая-то часть драгоценностей исчезла. Племянник Сергей, получив деньги, пропал. После в суды посыпались иски от его сестры, которая требовала свою часть денег.
Уитни Хьюстон
Уитни Хьюстон умерла в феврале 2012 года. ее единственной наследницей стала дочь Бобби Кристина Хьюстон-Браун. Девушка стала обладательницей огромного состояния в 1,6 млрд долларов.
Supplied by FilmStills.net/ Global Look press
Nancy Kaszerman/ Global Look press
После смерти матери у Бобби Кристины началась затяжная депрессия. И многочисленные родственники Уитни прицепились к этому факту, чтобы ограничить наследницу-богачку в праве распоряжаться имуществом. В суде они доказывали, что девушка не в себе и принимает запрещенные вещества. Также они были уверены, что она спустит на ветер полученное наследство.
Но через три года в семье случилась новая трагедия. В 2015-м Бобби Кристину нашли без сознания с опущенной в ванну головой. Реанимация не дала результатов, девушка впала в кому, а вскоре скончалась.
Роман Трахтенберг
Шоумен и радиоведущий Роман Трахтенберг внезапно скончался из-за сердечного приступа в ноябре 2009 года. 42-летний покойный оставил наследство в размере 100 млн рублей.
Фото: Anton Belitsky/ Global Look press
Но за несколько лет до смерти Трахтенберг написал завещание, по которому все оставлял младшему сыну Льву Давиду. Но суд постановил, что наследниками также являются родители Романа сын Лев Давид и вторая жена Вера Мороз.
Брат шоумена Александр Горбунов отказался от доли в наследстве, как и старший сын Сергей Семенов. Но он и так не мог ни на что претендовать, как он родился после непродолжительного романа своего знаменитого отца и матери, познакомился с родителем за полтора года до трагедии, а официально сыном так и не стал (по документам).
Родители Романа Трахтенберга отсудили по четверти каждой из двух квартир сына. Остальные части получили сын и две жены. Судебные тяжбы рассорили родственников.
Майкл Джексон
Король поп-музыки ушел из жизни в июне 2009 года. И хотя к моменту его смерти состояние значительно сократилось из-за постоянных судебных исков с различными обвинениями, но все же было внушительным.
Фото: Getty Images
Все состояние Джексон оставил Кэтрин, троим детям и благотворительным организациям. В завещании он не указал ни отца, ни многочисленных братьев с сестрами, ни бывших жен. И после смерти Майкла его близкие принялись развязали сражение за часть денег.
Судебные тяжбы, сопровождаемые скандалами, длились пять лет. В 2014-м суд постановил: наследство Майкла Джексона поделить между тремя детьми. Документы оговаривали, что сыновья и дочь артиста получали по несколько миллионов долларов на образование, ежемесячные выплаты на жизнь и на карманные расходы. Опекуну детей, в то время им была мать Джексона, досталась тоже приличная сумма — 1,2 млн долларов.
Людмила Гурченко
Звезда советского кино скончалась в марте 2011 года. Людмила Гурченко была замужем шесть раз. Но ребенка родила только одного — дочь Марию от второго супруга Бориса Андроникашвили.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
После смерти Гурченко ее наследниками стали дочь и последний муж Сергей Сенин. Долгое время родственники не могли прийти к общему решению относительно квартиры, в которой последние годы жила актриса. Сенин собирался сделать в ней музей и не пускал туда дочь покойной жены.
В 2017-м Мария Королева и сама умерла от сердечного приступа в возрасте 59 лет. И тогда уже борьба за ее наследство началась между ее дочерью Еленой (внучкой Гурченко) и ее отцом (нелюбимым зятем актрисы). Мария не успела оставить завещания, поэтому Елена и ее отец получили по половине того, что унаследовала дочь Людмилы Гурченко.
Но внучка актрисы была недовольна таким разделением. Она говорила, что отец вцепился в наследство, которое ему не принадлежит. Елена Королева настаивала, что все имущество должно оставаться в руках прямых наследников народной артистки. В ходе разбирательств выяснилось, что у зятя Гурченко на момент смерти жены было еще три квартиры. О них Елена даже не знала.
Фото и видео: Instagram, Nancy Kaszerman, Anton Belitsky, Supplied by FilmStills.net, Ekaterina Tsvetkova, Lev Sherstennikov/ Global Look press, кадр шоу «Голос»/ Первый канал