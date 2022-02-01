Мое не тронь! Градский, Доренко и другие звезды, чьи близкие развязали войну за наследство

В начале января произошло дерзкое ограбление Коташенко. Злоумышленники устроили подставное ДТП, затем перебрались в машину вдовы и, угрожая оружием, заставили ехать домой и отдать 100 млн рублей, которые хранились в чемодане.

У следствия и общественности сразу возникли вопросы: для чего хранить такую огромную сумму наличкой дома, не причастна ли Марина к преступлению и кто мог знать, что в чемодане лежат миллионы?

Нескольких подозреваемых в ограблении уже задержали, среди них — домработник семьи Градских. И теперь следствию предстоит распутать непростой клубок.

Сергей Доренко

Известный журналист Сергей Доренко скончался в мае 2019 года. Ему стало плохо, когда он двигался на мотоцикле в центре Москвы. Позже экспертиза установила, что причиной смерти стал разрыв аневризмы аорты.