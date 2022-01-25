Полиция задержала еще одного подозреваемого в ограблении вдовы Александра Градского

25 января официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Москве задержали еще одного подозреваемого в дерзком ограблении. Им оказался 28-летний иностранец Умеджон Ж., 10 лет проживающий в российской столице незаконно.

Ранее мужчина уже был судим. В 2017-м он работал продавцом в магазине, и продавал алкоголь в ночное время, что запрещено законом. И, чтобы избежать возбуждения уголовного дела, подозреваемый пытался дать взятку полицейскому в размере 15 тысяч рублей. В итоге Умеджон Ж. на год отправился за решетку, сообщает телеграм-канал «112».

Журналисты издания SHOT выяснили, что выйти на след преступников смогли, установив владельца того самого «мерседеса», который засветился во время ограбления. Машина зарегистрирована на продавца одного из московских рынков. Мужчина рассказал, что Умеджон был должен ему деньги, и, чтобы не расплачиваться по долгам, предложил поменяться машинами, отдав знакомому свою более дорогую иномарку, а себе забрав старенький «мерс».

Но вскоре после совершения преступления подозреваемый сообщил знакомому, что у него появились деньги, он отдал 150 тысяч рублей и перестал выходить на связь.

Теперь полиции предстоит найти других участников преступления.