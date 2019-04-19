logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Стала известна причина смерти Сергея Доренко

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Сергей Доренко (архивное фото)

Фото: Instagram Сергея Доренко
Известный журналист скончался в Москве вечером 9 мая.

В четверг, 9 мая, умер известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. 59-летний журналист потерял сознание во время управления мотоциклом. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали клиническую смерть.

Как сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на заключение судмедэкспертов, причиной смерти Сергея Леонидовича стал разрыв аневризмы грудной части аорты.

Напомним, Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в семье военного летчика. В 1982 году Сергей Леонидович окончил историко-филологический факультет Университета Дружбы народов им. Патриса Лумумбы. На телевидение Доренко пришел в 1985 году. Яркая телевизионная карьера скандально известного журналиста завершилась в 2000 году после выпуска его авторской программы на телеканале ОРТ, посвященного гибели подводной лодки «Курск». С 2008 по 2013 год Сергей Леонидович занимал пост главного редактора радиостанции «Русская Служба Новостей», с 2014 года –– руководил радиостанцией «Говорит Москва».

Редакция Passion.ru приносит соболезнования родным и близким Сергея Леонидовича Доренко.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube/ Телеканал 360

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
10-летняя дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
«И где же тут голос?»: зрители возмущены победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»