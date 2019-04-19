Стала известна причина смерти Сергея Доренко

В четверг, 9 мая, умер известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. 59-летний журналист потерял сознание во время управления мотоциклом. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали клиническую смерть.
Как сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на заключение судмедэкспертов, причиной смерти Сергея Леонидовича стал разрыв аневризмы грудной части аорты.
Напомним, Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в семье военного летчика. В 1982 году Сергей Леонидович окончил историко-филологический факультет Университета Дружбы народов им. Патриса Лумумбы. На телевидение Доренко пришел в 1985 году. Яркая телевизионная карьера скандально известного журналиста завершилась в 2000 году после выпуска его авторской программы на телеканале ОРТ, посвященного гибели подводной лодки «Курск». С 2008 по 2013 год Сергей Леонидович занимал пост главного редактора радиостанции «Русская Служба Новостей», с 2014 года –– руководил радиостанцией «Говорит Москва».
Редакция Passion.ru приносит соболезнования родным и близким Сергея Леонидовича Доренко.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube/ Телеканал 360
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