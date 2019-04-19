Стала известна причина смерти Сергея Доренко

Напомним, Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в семье военного летчика. В 1982 году Сергей Леонидович окончил историко-филологический факультет Университета Дружбы народов им. Патриса Лумумбы. На телевидение Доренко пришел в 1985 году. Яркая телевизионная карьера скандально известного журналиста завершилась в 2000 году после выпуска его авторской программы на телеканале ОРТ, посвященного гибели подводной лодки «Курск». С 2008 по 2013 год Сергей Леонидович занимал пост главного редактора радиостанции «Русская Служба Новостей», с 2014 года –– руководил радиостанцией «Говорит Москва».