Без комплексов: Милявская, Пугачева и другие звезды за 50, которые любят и носят провокационные вещи
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Фото: Instagram
Лолита Милявская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Лолита Милявская всегда славилась отсутствием комплексов и запросто демонстрировала неидеальную фигуру в откровенных нарядах. Объявив недавно о разводе с разочаровавшим ее супругом, певица стала одеваться смелее. К примеру, в ее гардеробе появились наряды из абсолютно прозрачных тканей, с экстремально глубокими декольте, мини и не только...
Алла Пугачева
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Алле Пугачевой недавно исполнилось семьдесят лет. Незадолго до юбилея певица начала менять свой стиль, отказалась от знаменитых балахонов, полюбила короткие шорты, яркие аксессуары, дерзкие косухи, кожаные мини-юбки, лакированные ботфорты, прозрачные наряды и прочие шалости.
Дженнифер Лопес
Фото: Getty
Одна из самых ярких звезд шоу-бизнеса Дженнифер Лопес, остающаяся на пике популярности вот уже двадцать лет, недавно отметила юбилей. В это сложно поверить, но певице и актрисе исполнилось 50 лет. Неувядающая Дженнифер по-прежнему снимается в кино, зажигает на сцене во время своих фееричных шоу и появляется на красных дорожках в умопомрачительных нарядах, демонстрируя шикарную фигуру.
Ирина Салтыкова
Фото: Instagram
Неменяющаяся внешность Ирины Салтыковой уже много лет остается загадкой для ее поклонников. 53-летняя певица регулярно восхищает поклонников своими фото в бикини и демонстрирует стройное тело в довольно смелых нарядах.
Алена Апина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Алена Апина прошлым летом отметила 55-летие и к юбилею подошла во всеоружии. Одна из главных участниц группы «Комбинация» заявила, что в ее возрасте жизнь, может, и не начинается, но, совершенно точно, бурно продолжается. Певица объявила о разводе со своим мужем и продюсером Александром Иратовым, за которым была замужем почти 30 лет, снова начала выходить в свет в провокационных нарядах, выпускать дерзкие клипы и сниматься в откровенных фотосессиях.
Элизабет Херли
Фото: Global Look Press / Wiktor Szymanowicz
Элизабет Херли — мощный мотиватор для женщин «50+». Да и для тех, кто моложе на четверть века. В 54 года британская актриса и модель выглядит в бикини так, что при взгляде на нее хочется немедленно бежать в спортзал, работать над собой, стремиться к совершенству и не бояться возраста. Стоит ли удивляться, что Элизабет предпочитает смелые наряды, подчеркивающие фигуру и привлекающие к ней внимание?
Кристи Бринкли
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
65-летняя Кристи Бринкли тоже не собираются кутаться в закрытые наряды и не считает, что с возрастом надо быть скромнее. Модель и на седьмом десятке может похвастаться прекрасной физической формой и отсутствием комплексов.
Любовь Успенская
Фото: Пресс-служба
Любовь Успенская в прошлом году отметила 65-летие. После юбилея певица стала только активнее: она чаще выступает, записывает дерзкие дуэты (с рэпером CYGO, например) и демонстрирует прекрасную форму на красных дорожках в смелых нарядах.
Донателла Версаче
Фото: DPA
Создательница провокационных, ярких и сексуальных нарядом марки Versace, 64-летняя Донателла Версаче сама является одной из главных поклонниц творений всемирно известного бренда. И возраст для нее явно не помеха.
Мадонна
Фото: Eastnews
В 80-х вышли сразу два успешных альбома Мадонны – Like a Virgin и True Blue. Это был истинный взрыв: на сцене и в жизни она делала то, чего никто не решался сделать до нее. Она умела эпатировать публику, ее любили и ненавидели. Мадонна смело примеряла нас себя самые разные образы: от блейзеров с объемными плечами в духе восьмидесятых до экстравагантных образов с легендарными колготками в сетку, шелковыми корсетами и боди. В августе ей исполнился 61 год, а она по-прежнему остается одной из самых провокационных и ярких звезд шоу-бизнеса.
Валерия
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Певица Валерия 17 апреля отметила 51-летие. Мешает ли возраст ей выглядеть стильно, привлекательно, модно, интересно? Стесняется ли она носить мини, наряды с декольте, соответствовать молодежным трендам? Нет! Берите на заметку.
Селин Дион
Фото: Getty
Исполнительница главной песни фильма «Титаник» Селин Дион недавно стала героиней таблоидов, когда после смерти мужа, скончавшегося от рака, и депрессии решила развлечься на Неделе моды во Франции и поэкспериментировать со стилем. В одном из интервью певица призналась, что слишком устала и теперь хочет наслаждаться жизнью, наряжаться и выходить в свет. А почему бы и нет?
Холли Берри
Фото: Eastnews
В прошлом году 52-летняя Холли Берри в полупрозрачном платье затмила всех на красной дорожке «Золотого глобуса». В августе неувядающей актрисе, которая может дать фору молодым девушкам, исполнилось 53 года, выглядит она шикарно и скрывать это под скромными нарядами не собирается.
Светлана Бондарчук
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Неприлично говорить о возрасте? А почему бы и нет? Светлане Бондарчук за пятьдесят, но как классно, свежо, стильно и дерзко она выгладит!
Алена Свиридова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Алена Свиридова, недавно отметившая 57-летие, регулярно публикует в Instagram свои фото без макияжа, демонстрирует фигуру в бикини и выходит на красные дорожки в откровенных нарядах. Певица счастлива в отношениях с бизнесменом Давидом Варданяном, который младшее ее на 14 лет. В общем, жизнь у Алены кипит и на пенсию она явно не собирается, что и демонстрирует в том числе с помощью дерзких и ярких модных образов.
Крис Дженнер
Фото: Global Look Press / Christopher Smith_AdMedia
Мама знаменитой звезды реалити Ким Кардашьян, 64-летняя Крис Дженнер продолжает управлять многомиллионным бизнесом, крутить романы с молодыми бойфрендами и выходить в свет в дерзких нарядах.
Алика Смехова
Фото: Eastnews
В марте Алика Смехова отметила 51-летие. Актриса и на шестом десятке выглядит эффектно и горячо, любит соблазнительные наряды и не считает, что на шестом десятке надо прятать от окружающих свою красоту и шикарные формы.
Шер
Фото: Global Look Press / Stephen Lock
Легендарная певица и актриса Шер в свои 73 года может похвастаться стройной фигурой. В интервью изданию Billboard певица сделала довольно неожиданное признание: она думала, что в 70 лет... будет уже мертва. А вышло так, что Шер не только жива, но полна энергии, способна протанцевать несколько часов на сцене и прекрасно выглядит в концертных костюмах, некоторые из них, кстати, хранятся у нее уже не одно десятилетие. «Мой голос до сих пор по-настоящему хорош. Знаете, я по-прежнему активная, в форме, хорошо смотрюсь в своих костюмах, так что надо заканчивать карьеру сейчас, пока я не сдулась — сейчас или никогда!» — заявила Шер два года назад и... продолжила выступать.
Дебби Харри
Фото: Eastnews
Солистка легендарной группы Blondie, одна из самых красивых и сексуальных знаменитостей 70-х и 80-х годов Дебби Харри и на восьмом десятке остается бунтаркой и горячей штучкой, выбирая смелые наряды и дерзкие образы, отражающие ее состояние души.
Фото: Instagram, Global Look press, starface, eastnews, getty, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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