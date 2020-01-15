Без комплексов: Милявская, Пугачева и другие звезды за 50, которые любят и носят провокационные вещи

Легендарная певица и актриса Шер в свои 73 года может похвастаться стройной фигурой. В интервью изданию Billboard певица сделала довольно неожиданное признание: она думала, что в 70 лет... будет уже мертва. А вышло так, что Шер не только жива, но полна энергии, способна протанцевать несколько часов на сцене и прекрасно выглядит в концертных костюмах, некоторые из них, кстати, хранятся у нее уже не одно десятилетие. «Мой голос до сих пор по-настоящему хорош. Знаете, я по-прежнему активная, в форме, хорошо смотрюсь в своих костюмах, так что надо заканчивать карьеру сейчас, пока я не сдулась — сейчас или никогда!» — заявила Шер два года назад и... продолжила выступать.

Дебби Харри