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Первый канал прокомментировал уход Екатерины Андреевой из эфиров программы «Время»

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Фото из Instagram Екатерины Андреевой
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Екатерину Андрееву на европейской «орбите» заменил Кирилл Клейменов.

Сегодня зрители программы «Время» были сильно удивлены. Вместо любимицы публики Екатерины Андреевой в эфир после многолетнего перерыва вышел Кирилл Клейменов. В Сети пошли слухи о том, что звезда после двадцати лет службы покидает как минимум передачу, как максимум — канал.

СМИ обратились за комментариями к руководству Первого канала. Пресс-служба сообщила, что отныне съемки будут вестись из новой студии, снабженной самым современным оборудованием.

«Запуск новой сложнейшей технологии взял на себя шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов, именно он будет вести первые выпуски программы "Время" на европейскую "орбиту". Екатерина Андреева и Виталий Елисеев опробуют новую студию в эфире на другие часовые пояса, а также выйдут в эфир с субботними выпусками "Времени" во всех зонах вещания Первого канала», — цитирует ответ Первого канала «СтарХит».

Внесены эти изменения на время запуска студии либо так будет всегда — не уточняется.

Фото: instagram, кадры из эфира

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