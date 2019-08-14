Марина Ким, группа «Ленинград», Ирина Дубцова и другие звезды на открытии Russian Music Festival 2019

Русские артисты выступают в Монако с 13 по 15 августа. Хедлайнером первого вечера стала группа «Ленинград». Сергей Шнуров вышел на сцену вместе со своей командой и рэпером ST. Среди звездных гостей были замечены Ирина Дубцова, Елена Север, Марина Ким, Анна Цуканова-Котт, Ида Галич и многие другие.