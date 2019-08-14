Марина Ким, группа «Ленинград», Ирина Дубцова и другие звезды на открытии Russian Music Festival 2019

Русские артисты выступают в Монако с 13 по 15 августа. Хедлайнером первого вечера стала группа «Ленинград». Сергей Шнуров вышел на сцену вместе со своей командой и рэпером ST. Среди звездных гостей были замечены Ирина Дубцова, Елена Север, Марина Ким, Анна Цуканова-Котт, Ида Галич и многие другие.
Вечером 14 августа главными звездами фестиваля станут одни из самых красивых девушек отечественного шоу-бизнеса — Светлана Лобода, MARUV, Елена Темникова и группа QUEENS. Завершится Russian Music Festival 15 августа мужскими выступлениями: в этот вечер на сцене зажгут Дима Билан, EMIN, а также ЮрКисс, ВладиМир и группа «Земляне».
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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