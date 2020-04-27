Мамины копии: сыновья Херли, Тодоренко, Дубцовой и других звезд, похожие на них как две капли воды

«Восемнадцать — и новый жизненный этап. Время важного старта, серьезных усилий и больших ожиданий. Но и время любить, радоваться, обнимать жизнь, верить в ее благосклонность и загадывать с размахом. Иди вперед, бери курс на мечту, а мы тебя очень любим и всегда будем рядом! С Днем Рождения, сын», — поздравила Анастасия Заворотнюк два года назад сына Майкла с совершеннолетием и опубликовала его фото. Подписчики актрисы отметили, что именинник очень похож на мать и даже улыбки у них совершенно одинаковые. «Если бы не было подписи, то это сама Настя в подростковом возрасте. Копия Мамули», «Как похож! Я думала что это вы», «Это сын? Я думала это вы подстриженная», «Мамина улыбка», «Очень похож на Вас улыбкой», — написали они в комментариях к посту.

Виктория Бекхэм