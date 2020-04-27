Мамины копии: сыновья Херли, Тодоренко, Дубцовой и других звезд, похожие на них как две капли воды
Фото: Globallookpress / Hein Hartmann
Элизабет Херли
Фото: Globallookpress / Nils Jorgensen
Недавнее семейное фото 54-летней Элизабет Херли с ее сыном Дэмианом, которому в начале апреля исполнилось 18 лет, взбудоражило Сеть. Длинноволосый голубоглазый молодой человек с длинными пышными ресницами как две капли воды похож на свою мать! Дэмиан — единственный сын модели и актрисы, родившийся в отношениях с американским бизнесменом, продюсерм, основателем компании Shangri-La Entertainment Стивеном Лео Бингом. Юноша умело пользуется своим сходством с известной на весь мир матерью для построения модельной карьеры: ведет весьма нестандартный Instagram, удивляя всех своими образами. Необычная внешность уже принесла определенные плоды: не так давно Дэмиан заключил контракт с косметическим брендом Pat McGrath Labs.
Регина Тодоренко
Фото: Instagram
Регина Тодоренко и Влад Топалов в конце прошлого года снялись для обложки журнала «ОК!» с полуторагодовалым сыном Михаилом. После этой фотосессии и последующих фотографий малыша в соцсетях родителей стало понятно, что мальчик растет копией мамы.
Ирина Дубцова
Фото: Instagram
В начале марта Ирина Дубцова призналась в любви красавцу-сыну Артему (от экс-супруга, солиста группы Plazma Романа Черницына) в день его 14-летия. «Любимому ребенку — 14, а чувство юмора — на 41. Слава Богу. С днем рождения! Люблю тебя до луны далекой галактики, мой маленький большой», — написала певица. А мы, как и поклонники звезды, отметили, что Артем с каждым годом все больше похож на маму.
Анастасия Заворотнюк
Фото: Instagram
«Восемнадцать — и новый жизненный этап. Время важного старта, серьезных усилий и больших ожиданий. Но и время любить, радоваться, обнимать жизнь, верить в ее благосклонность и загадывать с размахом. Иди вперед, бери курс на мечту, а мы тебя очень любим и всегда будем рядом! С Днем Рождения, сын», — поздравила Анастасия Заворотнюк два года назад сына Майкла с совершеннолетием и опубликовала его фото. Подписчики актрисы отметили, что именинник очень похож на мать и даже улыбки у них совершенно одинаковые. «Если бы не было подписи, то это сама Настя в подростковом возрасте. Копия Мамули», «Как похож! Я думала что это вы», «Это сын? Я думала это вы подстриженная», «Мамина улыбка», «Очень похож на Вас улыбкой», — написали они в комментариях к посту.
Виктория Бекхэм
Фото: Instagram
Виктория Бекхэм родила своему супругу Дэвиду четверых детей — троих сыновей и дочь Харпер. Старший Бруклин и лапочка-дочка больше похожи на отца, младший сын Круз — на маму и папу, а вот средний Ромео растет копией Виктории.
Анна Старшенбаум
Фото: Eastnews / Instagram
У Анны Старшенбаум подрастает 8-летний сын Иван от актера Алексея Бардукова. С каждым годом мальчик становится все больше похожим одновременно и на маму, и на папу.
Алена Свиридова
Фото: Instagram
Алена Свиридова является мамой двоих сыновей. Старший, 36-летний Сергей, живет в Канаде и работает программистом. Младшему сыну Григорию от экс-возлюбленного певицы, манекенщика Дмитрия Мирошниченко, в январе исполнилось шестнадцать. Когда Свиридова опубликовала в Instagarm фото с Гришей, получила десятки комплиментов — поклонники отметили, что мальчик очень похож на маму и растет настоящим красавчиком.
София Вергара
Фото: Getty
Когда София Вергара выходит в свет со своим сыном 18-летним сыном Маноло, выглядят они как влюбленная пара или как брат и сестра.
Валерия
Фото: Instagram
У многодетной мамы и популярной певицы Валерия есть трое детей — дочь Анна и сыновья Артемий и Арсений, который вырос ее копией и теперь тоже занимается музыкой.
Анджелина Джоли
Фото: Globallookpress / face to face / Getty
У Анджелины Джоли есть шестеро детей: трое приемных и трое родных. Первым биологическим ребенком актрисы стала дочь Шайло, которая очень похожа на своего отца Брэда Питта. А вот двойняшки Нокс и Вивьен растут копиями звездной мамы.
Наталья Водянова
Фото: Instagram
Наталья Водянова три года назад родила второго сына Романа гражданскому супругу, французскому бизнесмену Антуану Арно. Старшему сыну пары Максиму в мае исполнится шесть лет. Кроме того, Водянова растит троих детей от экс-супруга Джастина Портмана: 14-летнюю Неву, 12-летнего Виктора и 18-летнего старшего сына Лукаса, который скорее похож на ее брата-близнеца.
Диана Арбенина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru / instagram
Диана Арбенина воспитывает двоих детей, которые растут ее копиями, — 10-летних двойняшек Артема и Марту.
Джованна Антонелли
Фото: Instagram
Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли часто публикует в социальных сетях фотографии сына Пьетро, который с каждым годом все больше на нее похож.
Анна Михалкова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru / instagram
Анна Михалкова старается быть для сыновей — 20-летнего Андрея и 19-летнего Сергея — в первую очередь другом, а не строгой мамой и регулярно рассказывает о них в соцсетях, сопровождая свои посты забавным хэштегом #яумеювоспитыватьмонстров. Судя по всему, актрисе удается выстраивать с сыновьями близкие доверительные отношения, а вот внешне на нее больше похож младший.
Оксана Фандера
Фото: Starface
Оксана Фандера выглядит скорее сестрой своих детей, а не мамой. И дело не только в хороших генах актрисы, позитивном взгляде на жизнь и секретах красоты. Дело в том, что сына Ивана она родила довольно рано — за несколько дней до своего 23-летия. А спустя еще пять лет у Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского родилась дочь Елизавета. И если Лиза скорее похожа на знаменитого отца, то Иван вырос копией мамы.
Меган Маркл
Фото: Getty
Сыну принца Гарри и его супруги Меган Маркл принцу Арчи в начале мая исполнится год. Поклонники пары отмечают, что малыш растет копией мамы.
Лера Кудрявцева
Фото: Instagram
Лера Кудрявцева пару лет назад перестала скрывать сына Жана, которого родила, когда ей было всего 18 лет. «Мой любимый мужчина!!! Сынуля! Впервые разрешил себя сфотографировать, это эксклюзив», — подписала она фото сына, который, как выяснилось, как две капли воды похож на нее.
Зара
Фото: Instagram
Певица Зара растит двоих очаровательных сыновей — 9-летнего Даниила и 8-летнего Максима, которые растут ее копиями. Когда певица публикует в соцсетях фотографии с мальчишками, фолловеры неизменно пишут, что вырастут они настоящими красавчиками.
Гвен Стефани
Фото: Getty
Гвен Стефани растит троих сыновей от экс-супруга Гэвина Россдэйла. Средний — 11-летний Зума — очень похож на певицу, которая делает ему почти такие же эффектные стрижки и укладки, как и себе.
Маша Малиновская
Фото: Instagram
Маша Малиновская растит сына Мирона, которому в мае исполнится 9 лет. Поклонники телеведущей не раз отмечали, как сильно мальчик похож на свою знаменитую маму.
Айза Анохина
Фото: Instagram
Айза Анохина в 2016 году родила второго сына Элвиса, который получился копией ее нынешнего супруга Дмитрия. А вот ее первенец — сын Сэм от бывшего мужа, рэпера Гуфа — как две капли воды похож на нее.
Наоми Уоттс
Фото: Instagram
Голливудская звезда Наоми Уоттс растит двоих сыновей — 12-летнего Александра и 11-летнего Сэмюэла. Младший больше похож на отца, актера Льва Шрайбера, а вот старший — копия Наоми.
Фото: Instagram, eastnews, dpa, getty, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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