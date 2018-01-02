Фото из Instagram Леры Кудрявцевой
О том, что у телеведущей Леры Кудрявцевой есть взрослый сын Жан, знают все ее поклонники. Однако до сегодняшнего дня его фотографий не видел никто. Наконец звезда нарушила молчание.
«Мой любимый мужчина!!! Сынуля! Впервые разрешил себя сфотографировать, это эксклюзив», — написала она.
Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Янв 2, 2018 at 8:20 PST
Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Янв 2, 2018 at 8:20 PST
Лера не раз говорила, что ее взрослый сын отлично дружит с ее новым супругом. Счастливая женщина продемонстрировала, как они все вместе отмечают Новый год.
Фото: instagram