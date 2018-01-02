46-летняя Лера Кудрявцева впервые показала фото взрослого сына.

О том, что у телеведущей Леры Кудрявцевой есть взрослый сын Жан, знают все ее поклонники. Однако до сегодняшнего дня его фотографий не видел никто. Наконец звезда нарушила молчание.

«Мой любимый мужчина!!! Сынуля! Впервые разрешил себя сфотографировать, это эксклюзив», — написала она.