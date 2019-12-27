«Выглядите как сестры»: фото 54-летней Элизабет Херли с ее нестандартным 17-летним сыном взбудоражило Сеть

«Вы выглядите как сестры», «С Рождеством», — комментируют фолловеры.

Дэмиан — единственный сын 54-летней актрисы, родившийся в отношениях с американским бизнесменом, продюсерм, основателем компании Shangri-La Entertainment Стивеном Лео Бингом. Юноша умело пользуется своим сходством с известной на весь мир матерью для построения модельной карьеры: ведет весьма нестандартный Instagram, удивляя всех своими образами.

Необычная внешность уже принесла определенные плоды: не так давно Дэмиан заключил контракт с косметическим брендом Pat McGrath Labs.