«Выглядите как сестры»: фото 54-летней Элизабет Херли с ее нестандартным 17-летним сыном взбудоражило Сеть
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Элизабет Херли
Фото, которое опубликовал в своем блоге 17-летний сын актрисы Элизабет Херли, взорвало Сеть. Нестандартная внешность юноши — длинные волосы, румяные щеки, голубые глаза и длинные ресницы — вызвали бурные обсуждения.
«Вы выглядите как сестры», «С Рождеством», — комментируют фолловеры.
Дэмиан — единственный сын 54-летней актрисы, родившийся в отношениях с американским бизнесменом, продюсерм, основателем компании Shangri-La Entertainment Стивеном Лео Бингом. Юноша умело пользуется своим сходством с известной на весь мир матерью для построения модельной карьеры: ведет весьма нестандартный Instagram, удивляя всех своими образами.
Необычная внешность уже принесла определенные плоды: не так давно Дэмиан заключил контракт с косметическим брендом Pat McGrath Labs.
Фото и видео: instagram
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