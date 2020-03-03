Ирина Дубцова призналась в любви красавцу-сыну в день его 14-летия

Ирина Дубцова вышла замуж за солиста группы Plazma Романа Черницына в 2004 году — через 6 лет после знакомства в Волгограде, где оба тогда жили. Их сын родился в 2006-м, но через два года молодые родители развелись. Ирина и Роман остались в хороших отношениях и вместе растят Артема.