Ирина Дубцова призналась в любви красавцу-сыну в день его 14-летия
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Фото: Instagram
Сын Ирины Дубцовой и Романа Черницына отмечает день рождения. Артему исполнилось 14 лет. В праздничный день мать нежно поздравила своего единственного ребенка.
«Любимому ребенку — 14, а чувство юмора — на 41. Слава Богу. С днем рождения! Люблю тебя до луны далекой галактики, мой маленький большой», — нежно поздравила Ирина Дубцова.
Ирина также показала детские фотографии сына.
Фото: Instagram
Ирина Дубцова вышла замуж за солиста группы Plazma Романа Черницына в 2004 году — через 6 лет после знакомства в Волгограде, где оба тогда жили. Их сын родился в 2006-м, но через два года молодые родители развелись. Ирина и Роман остались в хороших отношениях и вместе растят Артема.
Фото и видео: Instagram
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