МакSим, Шмыкова, Успенская и другие звезды, признавшиеся в проблемах с алкоголем
Фото: Starface
МакSим
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Недавно певица МакSим, о которой долгое время ничего не было слышно, появилась на публике и прокомментировала свое исчезновение на долгие месяцы. «Да, я пила. Я не сразу объявила о своем уходе, рвалась в бой, но последствия аварии давали о себе знать — я уже не могла встать с кровати. Пила много алкоголя, и мой организм не был готов к таким испытаниями. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. Хорошо помню одну ночь там: нас в палате лежало пятеро, я одна была в сознании. Я видела, как всех четырех за ночь заменили на новых. То есть никто из них не выжил. Я видела, как люди умирают. Но даже это меня не испугало. Я спасалась спиртным эмоционально и физически. <...> Я занималась с психологами по несколько часов в день и много тренировалась. Я стала приводить себя в норму. В первое время ни с кем не общалась, кроме детей, родителей и батюшки», — призналась артистка в передаче «Судьба человека».
Варвара Шмыкова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Звезда нашумевшего сериала «Чики» Варвара Шмыкова, популярность которой растет день ото дня, дала интервью Ксении Собчак, в котором призналась, что у нее есть проблемы с алкоголем: «Я хожу к психотерапевту. В последний раз мы говорили про то, что я очень люблю выпить. И мы решили, что пока не надо продолжать веселиться, потому что все-таки таким образом я убегаю от реальности. Мне всегда казалось, что мне просто весело: я люблю напиться и орать, танцевать и бегать. <...> Со всем на меня свалившимся, когда все хотят с тобой пообщаться, выпить... Но при этом еще надо время на себя и на семью. А я безумно люблю заводить новые знакомства. Надо ставить себя в рамки, а рамки — это не про меня».
Любовь Успенская
Фото: Instagram Любови Успенской
«Я не пью. Может, я уже свое выпила, как и с мужчинами, может, я уже все, что хотела, имела и мужчин в достаточном количестве, секса, всего переимела, может, перебор уже. Ну не идет, зачем мне себя насиловать или делать кому-то одолжение сидеть поддерживать. Я беру сок и выпиваю сок. И еще я поняла, когда выпивала, что не видела столько, что происходит, когда пьяные все и ты не видишь многих вещей, а сидишь трезвая и столько увидишь такого, чего люди могут в таком состоянии наговорить и сделать, наблюдать это такой кайф», — рассказала каналу Super Любовь Успенская, признавшаяся, что едва не попала в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Дана Борисова
Фото: Instagram Даны Борисовой
Дана Борисова призналась, что была зависима от алкоголя и запрещенных препаратов, из-за чего ей пришлось отправиться на реабилитацию. «Мама все знала, даже находясь на расстоянии, она чувствовала, что я на грани. Когда стало понятно, что больше тянуть нельзя, она решила обо всем сообщить прессе. Мама понимала, что еще пару дней, и меня не будет. Только благодаря мамочке я осталась жива», — рассказала она телеведущему Борису Корчевникову.
Лера Кудрявцева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одна из самых популярных ведущих Лера Кудрявцева рано впервые вышла замуж и очень остро пережила крушение романтических надежд на долгую счастливую семейную жизнь. Супруг Леры музыкант группы «Ласковый май» Сергей Ленюк, от которого она родила сына Жана, не скрывал, что не хранит верность жене и развлекается с многочисленными поклонницами. Через пару лет после свадьбы они развелись, у Кудрявцевой началась депрессия, от которой она пыталась спасаться с помощью алкоголя: «Это не было алкоголизмом. Но я вдруг стала понимать, что пристрастилась к бутылке. Появилась компания, где мы часто выпивали. Как-то поймала себя на мысли, что пью, чтобы поднять настроение… Я все-таки довольно адекватный человек и вовремя себе сказала: "Стоп". Теперь первый вопрос у всех: ой, а как же вы расслабляетесь? Друзья мои, есть много прекрасных способов! Например, секс».
Лариса Гузеева
Фото: Instagram Ларисы Гузеевой
У Ларисы Гузеевой все началось с того, что она связалась с плохим парнем. Первым мужем актрисы был колоритный помощник оператора — в татуировках и с вредными привычками. Гузеева так отчаянно пыталась спасти супруга, что сама начала злоупотреблять алкоголем, но в какой-то момент поняла, что ей пора остановиться. «Когда я жила с Ильей, с первым своим мужем — наркоманом, то назло ему стала выпивать. Встретились мы, когда я снималась в картине "Соперницы". И тоже ведь мой характер проявился. Мне 25 лет, на меня обращают внимание практически все мужчины съемочной группы, исполнитель главной роли просто проходу не дает, директор тоже ухаживает и… кого я выбираю? Худшее среди всего, что было. Непонятно какого ассистента оператора, который возит тележку с аппаратурой. Не представляю, что меня заставило запасть на него. <...> Тогда я еще не знала, что он колется. Лечила его, по докторам таскала, зашивала. Много лет боролась, но безрезультатно. От такой жизни и сама периодически сильно запивала. А однажды, проснувшись, вдруг почувствовала, что хочется похмелиться. И поняла: пришла пора заняться собой», — рассказала она изданию «7 Дней».
Ирина Аллегрова
Фото: Starface
«Императрица» российского шоу-бизнеса Ирина Аллегрова не скрывает, что злоупотребляла алкоголем, и так увлеклась, что уже не понимала всю серьезность ситуации. Дошло до того, что неравнодушные к состоянию здоровья певицы люди прятали от нее горячительные напитки. К счастью, Аллегровой удалось взять себя в руки. «Я была страусом в тот момент, которому казалось, что он спрятал голову в песок, — и все. Это было не очень хорошо, мягко говоря. Это был короткий период, но пила баба. Я сказала это во всеуслышание. Но плохо мне было в то время, больно, но потом я поняла, что легче мне не становится. С тех пор я знаю, что выпивать надо только по праздникам и когда хорошее настроение», — призналась певица в передаче Юлии Меньшовой «Наедине со всеми».
Фото: Instagram, eastnews, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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