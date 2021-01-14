МакSим, Шмыкова, Успенская и другие звезды, признавшиеся в проблемах с алкоголем

Недавно певица МакSим, о которой долгое время ничего не было слышно, появилась на публике и прокомментировала свое исчезновение на долгие месяцы. «Да, я пила. Я не сразу объявила о своем уходе, рвалась в бой, но последствия аварии давали о себе знать — я уже не могла встать с кровати. Пила много алкоголя, и мой организм не был готов к таким испытаниями. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. Хорошо помню одну ночь там: нас в палате лежало пятеро, я одна была в сознании. Я видела, как всех четырех за ночь заменили на новых. То есть никто из них не выжил. Я видела, как люди умирают. Но даже это меня не испугало. Я спасалась спиртным эмоционально и физически. <...> Я занималась с психологами по несколько часов в день и много тренировалась. Я стала приводить себя в норму. В первое время ни с кем не общалась, кроме детей, родителей и батюшки», — призналась артистка в передаче «Судьба человека».

Варвара Шмыкова