«Не хочу всем нравиться»: Варвара Шмыкова рассказала о хейтерах и проблемах с алкоголем

«Хейта стало очень много, и я этого не ожидала. Огромным скопом, очень много людей — и мужчины, и женщины — вдруг начинают тебя за что-то ненавидеть. Просто я сама никогда не была человеком, который кому-то пишет: "Страшная!", "Иди зубы почисти!". Мою квартиру тоде хейтят: "Что за срач?", "Разве так живут звезды?". Я не хочу всем нравиться, но когда оскарблаяют внешние данные — это настолько низко. Лучше уж пишите мне: "Умри!"», — заявила актриса.

Также Варвара призналась, что у нее есть проблемы с алкоголем: «Я хожу к психотерапевту. В последний раз мы говорили про то, что я очень люблю выпить. И мы решили, что пока не надо продолжать веселиться, потому что все-таки таким образом я убегаю от реальности. Мне всегда казалось, что мне просто весело: я люблю напиться и орать, танцевать и бегать. <...> Со всем на меня свалившимся, когда все хотят с тобой пообщаться, выпить... Но при этом еще надо время на себя и на семью. А я безумно люблю заводить новые знакомства. Надо ставить себя в рамки, а рамки — это не про меня».

Напомним, театральная актриса Варвара Шмыкова прославилась благодаря нашумевшему сериалу «Чики» режиссера Эдуарда Оганесяна, в котором сыграла очень эффектную роль девушки легкого поведения, которая стремится к лучшей жизни. Кроме того, она ведет яркий Instagram, в котором демонстрирует свою нестандартную красоту на фотографиях, сделанных с любовью ее мужем-оператором.