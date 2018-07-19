Милана Кержакова отправилась лечиться и восстанавливать нервы в Таиланд

Российские СМИ трубят, что после раздела имущества Александр Кержаков отправил жену Милану в Таиланд — восстанавливаться после лечения в подмосковном рехабе. Напомним, недавно девушка призналась, что на протяжении нескольких месяцев страдала от зависимости от запрещенных препаратов.

На днях Кержакова опубликовала снимок на фоне океана и пальм на острове Самуи в Таиланде. «После черной полосы ВСЕГДА наступает белая, поверьте, теперь уж я это точно знаю. Мы с мужем решили, что мне нужно восстановиться после всех происшествий, подальше от нашего шумного социума...» — так подписала фото молодая мама (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).