«Жуткие боли, поправилась на 15 килограммов»: МакSим объяснила, почему ушла со сцены
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
«Я попала в серьезную аварию и пролежала в больнице два месяца. Лечилась за границей, потом в России. Были серьезные повреждения внутренних органов. Я сильно поправилась — на 15 килограммов. Мне нельзя было двигаться. Потом были осложнения с сосудами головного мозга. Жуткие боли. Я просто не могла выходить на сцену. И я на время покинула сцену», — рассказала МакSим Борису Корчевникову в передаче «Судьба человека».
Певица добавила, что ее уход со сцены связан не только с аварией: «Он связан с моей жизнью, c последними событиями. Много всего произошло за последние семь лет, и я благодарна судьбе, что случилось именно так. Про меня писали разные статьи. Порой нелепые».
Отметим, в начале года стало известно, что попавшая в ДТП МакSим уходит со сцены из-за серьезных проблем со здоровьем. «На правах Генерального певицы хотела бы обратиться к вам от лица артистки и от себя лично с заявлением, которое для многих станет грустным и неожиданным. В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок» (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены), — сообщила представитель звезды Маргарита Соколова.
Напомним, в 2019 году МакSим попала в серьезное ДТП, когда ехала в аэропорт. Маргарита Соколова рассказала об аварии и показала страшные снимки — все тело певицы было в гематомах.
Фото: globallookpress, instagram
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