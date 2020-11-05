«Жуткие боли, поправилась на 15 килограммов»: МакSим объяснила, почему ушла со сцены

«Я попала в серьезную аварию и пролежала в больнице два месяца. Лечилась за границей, потом в России. Были серьезные повреждения внутренних органов. Я сильно поправилась — на 15 килограммов. Мне нельзя было двигаться. Потом были осложнения с сосудами головного мозга. Жуткие боли. Я просто не могла выходить на сцену. И я на время покинула сцену», — рассказала МакSим Борису Корчевникову в передаче «Судьба человека».

Певица добавила, что ее уход со сцены связан не только с аварией: «Он связан с моей жизнью, c последними событиями. Много всего произошло за последние семь лет, и я благодарна судьбе, что случилось именно так. Про меня писали разные статьи. Порой нелепые».