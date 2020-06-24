Кудрявцева, Виторган, Пугачева и другие знаменитости, у которых внуки старше детей

Олег Табаков прожил насыщенную жизнь, в которой было много творческих успехов и любовных историй. Сейчас у актера есть двое младших детей от последней жены Марины Зудиной — 24-летний Павел и 14-летняя Мария. Также у него, помимо других наследников, есть 30-летний внук Никита от старшего сына Антона и 32-летняя внучка Полина от дочери Александры.

Фото: Instagram, eastnews, globallookpress, starface

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