Кудрявцева, Виторган, Пугачева и другие знаменитости, у которых внуки старше детей
Фото: Instagram / @leratv
Лера Кудрявцева
Фото: Instagram / @leratv
Лера Кудрявцева недавно впервые открыто призналась, что стала бабушкой еще до рождения своей дочери: «Да у меня внук, он на 3 месяца старше Машки. Мы смеемся, что Маша уже тетя, а он племянник, но старше». Отметим, что телеведущая растит дочь Марию от хоккеиста Игоря Макарова, которой в августе исполнится два года. Также у нее есть 30-летний сын Жан от барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка.
Эммануил Виторган
Фото: Eastnews
Эммануил Виторган — счастливый многодетный папа, дедушка и прадедушка. Сейчас актер все свободное время посвящает дочерям от нынешней супруги Ирины Млодик — 2-летней Этель и Кларе, которой в августе исполнится год. Также у Эммануила Гедеоновича есть дочь Ксения, подарившая ему внуков, родивших ему правнуков, и сын, известный актер Максим Виторган. У последнего трое детей — Полина, Даниил и Платон, которому в ноябре исполнится 4 года.
Алла Пугачева
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Новость о рождении детей у Максима Галкина и Аллы Пугачевой стала настоящей информационной бомбой. Многие даже не сразу в это поверили. Оказалось, что певица еще несколько лет назад предусмотрительно заморозила свои яйцеклетки. Так суррогатная мать в 2013 году родила супругам близнецов Лизу и Гарри. Ну и, конечно, все знают, что у Аллы Борисовны есть дочь, знаменитая певица Кристина Орбакайте, подарившая ей троих внуков — 29-летнего Никиту, 22-летнего Дени и 8-летнюю Клавдию.
Михаил Ширвиндт
Фото: Starface
Недавно у 61-летнего Михаила Ширвиндта родились сын и внуки-близнецы. Малыша телеведущему и фуд-блогеру подарила молодая жена, а двух внуков — дочь Саша. Кстати, у Ширвиндта есть еще 39-летний сын Андрей от первого брака и три внучки от него — 18-летняя Анастасия, 9-летняя Элла и 2-летняя Ирина.
Владимир Стеклов
Фото: Eastnews
В феврале 2018 года актер Владимир Стеклов стал многодетным отцом. Малышка Арина, которую подарила ему финансист из Иркутска Ирина, стала третьим ребенком в его большой семье. Также у него есть старшая дочь, актриса Агриппина Стеклова, подарившая ему двоих внуков. В октябре 2018 года у артиста родился правнук Петр.
Олег Табаков
Фото: Globallookpress / Genrietta Peryan
Олег Табаков прожил насыщенную жизнь, в которой было много творческих успехов и любовных историй. Сейчас у актера есть двое младших детей от последней жены Марины Зудиной — 24-летний Павел и 14-летняя Мария. Также у него, помимо других наследников, есть 30-летний внук Никита от старшего сына Антона и 32-летняя внучка Полина от дочери Александры.
Фото: Instagram, eastnews, globallookpress, starface
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