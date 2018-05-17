Кудрявцева, Бондарчук и другие известные бабушки, которые выглядят намного моложе своих лет

Недавно стало известно, что Лера Кудрявцева скоро родит второго ребенка и впервые станет бабушкой. Произойти эти важные события должны примерно в одно и то же время. Сейчас 46-летняя телеведущая беременна от супруга, 30-летнего хоккеиста Игоря Макарова, также пополнения ожидают ее 28-летний сын Жан от первого брака и его девушка Анастасия. Вот так Лера одновременно будет и молодой мамой, и бабушкой. Ну и, конечно, останется одной из самых ярких блондинок российского шоу-бизнеса и наверняка продолжит будоражить фолловеров новыми снимками в бикини.

Светлана Бондарчук