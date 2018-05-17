Кудрявцева, Бондарчук и другие известные бабушки, которые выглядят намного моложе своих лет

Лера Кудрявцева
Недавно стало известно, что Лера Кудрявцева скоро родит второго ребенка и впервые станет бабушкой. Произойти эти важные события должны примерно в одно и то же время. Сейчас 46-летняя телеведущая беременна от супруга, 30-летнего хоккеиста Игоря Макарова, также пополнения ожидают ее 28-летний сын Жан от первого брака и его девушка Анастасия. Вот так Лера одновременно будет и молодой мамой, и бабушкой. Ну и, конечно, останется одной из самых ярких блондинок российского шоу-бизнеса и наверняка продолжит будоражить фолловеров новыми снимками в бикини.
Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук тоже регулярно дразнит поклонников фигурой в бикини в своем Instagram, снимается в модных фотосессиях и ведет активную светскую жизнь. Главред HELLO! и одна из самых стильных дам Москвы в этом году будет отмечать пятидесятилетие, ее старшей внучке Маргарите — пять, а младшей Вере в мае исполнилось четыре года.
Жанна Эппле
В начале года 53-летняя Жанна Эппле впервые стала бабушкой. У старшего сына актрисы Потапа и его жены Ангелины родился сын, которого они решили назвать необычным именем Север. Радостной новостью Жанна поделилась в Instagram: «Добро пожаловать в наш дом, СЕВЕР. Постигай этот мир так, как и положено северу - напористо и крепко, Мы с твоими родителями сделаем все, чтобы на твоём пути было как можно меньше трудностей и больше тепла и прекрасных людей. Ты выбрал отличную семью!»
Алла Пугачева
Долгожитель российского шоу-бизнеса, вечная женщина, которая любит и поет, Алла Пугачева сейчас растит собственных детей — четырехлетних двойняшек Лизу и Гарри. Певица призналась, что появление малышей подарило ей вторую молодость. Алла Борисовна похудела, постройнела, стала носить более смелые наряды, регулярно выходить в свет, активно вести Instagram и записывать новые песни. Когда-то она смогла довольно рано почувствовать себя бабушкой. Первого внука Никиту ее дочь Кристина Орбакайте родила, когда Пугачевой было всего 42 года. Сейчас у артистки есть двое взрослых внуков и шестилетняя внучка Клавдия.
Наргиз Закирова
Финалистка шоу «Голос», 47-летняя Наргиз Закирова, известна не только благодаря сильному и красивому голосу, но и эффектному внешнему виду. Бритый череп, пирсинг и многочисленные татуировки — неизменные составляющие эпатажного образа певицы. Кроме того, Наргиз регулярно демонстрирует фигуру в очень смелых нарядах и на горячих фото в Instagram. Кстати, ее внуку Ною осенью исполнится четыре года. Вот такая крутая бабушка!
Фото: Instagram