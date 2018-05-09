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Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно

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Лера Кудрявцева и Игорь Макаров
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В СМИ появилась информация, что возлюбленная сына Леры Кудрявцевой Жана Ленюка беременна.

Недавно стало известно, что 46-летней Лере Кудрявцевой наконец удалось забеременеть во второй раз, причем, по словам друзей телеведущей, она станет мамой уже этим летом. Оказалось, что в семье звезды грядет еще большее пополнение — у сына Леры Жана тоже скоро родится ребенок.

«Жан и его девушка Анастасия официально не расписаны, но живут вместе. Молодой человек планирует после рождения ребенка устроить свадьбу и в данный момент занят организацией мероприятия: выбором обручальных колец и места для торжества», — рассказала порталу 7days.ru одна из сотрудниц телеканала НТВ, где работает сын Кудрявцевой.

Пока ни Лера, ни ее супруг Игорь Макаров, ни Жан Ленюк не комментируют радостные новости. Впрочем, в микроблогах знаменитостей продолжают появляться красноречивые снимки, на которых видны изменения фигуры Кудрявцевой.

Фото: Instagram

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