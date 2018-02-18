В семье Жанны Эппле произошло радостное событие — старший сын актрисы Потап и его жена Ангелина стали родителями. Несколько минут назад в Instagram Жанны Эппле появилась фотография с новорожденным: «Добро пожаловать в наш дом, СЕВЕР. Постигай этот мир так, как и положено северу - напористо и крепко, Мы с твоими родителями сделаем все, чтобы на твоём пути было как можно меньше трудностей и больше тепла и прекрасных людей. Ты выбрал отличную семью!».