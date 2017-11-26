«Вот это бабушка!» Наргиз Закирова доказывает, что возраст — не помеха идеальной попе
47-летняя Наргиз Закирова известна не только благодаря умопомрачительному голосу, но и эффектному внешнему виду. Бритый череп, пирсинг и многочисленные татуировки — неизменные составляющие эпатажных образов певицы. Instagram Наргиз можно охарактеризовать словом «дерзкий».
Одна из последних публикаций певицы не стала исключением. Наргиз в спортивной майке и трусах демонстрирует стальные бицепсы и упругие ягодицы в глубоком приседе в спортзале. «Если обсуждаете меня за спиной, можете заодно поцеловать мой совершенный зад», — гласит подпись к фотографии.
Многочисленные подписчики артистки в восторге от любимицы: «Ты шикарна. Была, есть и будешь. А все ещё раздающиеся, то тут, то там, фальцетные злобные и из области морали повизгивания в твой адрес, не более чем "глас вопиющего в пустыне"», «И ЭТО "бабушка" 3-х летнего внука??!!!Офонареть!...», «Вы – человек-ШЕДЕВР», «Наргиз в любом образе прекрасна», «Идеальная,живая красота, каждое твоё движение изящное, столько женственности и огня в тебе, Наргиз💕👌».
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram