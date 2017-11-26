Экстравагантная певица поделилась очень горячим снимком из спортзала.

47-летняя Наргиз Закирова известна не только благодаря умопомрачительному голосу, но и эффектному внешнему виду. Бритый череп, пирсинг и многочисленные татуировки — неизменные составляющие эпатажных образов певицы. Instagram Наргиз можно охарактеризовать словом «дерзкий».

Одна из последних публикаций певицы не стала исключением. Наргиз в спортивной майке и трусах демонстрирует стальные бицепсы и упругие ягодицы в глубоком приседе в спортзале. «Если обсуждаете меня за спиной, можете заодно поцеловать мой совершенный зад», — гласит подпись к фотографии.