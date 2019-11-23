Бондарчук, Свиридова и еще 5 знаменитостей, которые не скрывают, что дружат с ботоксом
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Фото: Starface
Светлана Бондарчук
Фото: Eastnews
Светлана Бондарчук недавно откровенно рассказала о своих секретах красоты и призналась, что колет ботокс, чтобы ее лицо выглядело более свежим и привлекательным. Также раз в неделю Бондарчук посещает спа-салон, где ей делают скульптурирующий массаж (его она считает самой эффективной и безопасной процедурой) и массаж лица.
Алена Свиридов
Фото: Starface
Алена Свиридова в свои 57 лет является одной из самых привлекательных и эффектных звезд российского шоубизнеса. И не скрывает, что колет ботокс. «По-моему, определенные возрастные проблемы может убрать только ботокс или его альтернатива — филеры. Ботоксом я пользуюсь уже лет десять. Тут, как и в любом деле, важна мера. Свою кожу я решилась доверить французскому доктору, который раз в полгода приезжает в Москву и принимает своих московских клиенток. Я ему доверяю и не «изменяю» с другими косметологами», — рассказала певица «7 Дням».
Натали
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Поклонники отмечают, что в 45 лет Натали выглядит очень молодо. В эфире шоу «Секрет на миллион» популярная певица призналась, что часто прибегает к услугам косметолога: «Уколы красоты, ботокс. Любимый ботокс! Он ко мне очень прижился, пошел. Даже лицо удалось в какой-то степени улучшить: лобик, вокруг глазок можно. Еще я нити делала, мне понравилось, раза три. Рассасывающие нити, эффект может быть год. Просто постоянно появляются какие-то новшества, изобретения. Все новое. Я доверяю своему доктору».
Наташа Королева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Как говорит мой личный косметолог, «надо оттянуть пластическую операцию до 60 - 65 лет». С определенного возраста, после 30, мы должны за собой ухаживать. Лучше, если вы выделите два часа в неделю своему лицу и сделаете ему приятное. Оно вас отблагодарит. И найдите постоянного косметолога. Он будет видеть возрастные изменения и давать советы, - сказала артистка. - У меня была между бровей складка, очень серьезная. И я закачала туда ботокс. Мне было 33 года. А сейчас мне 38, и, как видите... Я и мезотерапию делаю, хотя и ненавижу ее: это же уколы, больно. Но резать — последнее дело!», — откровенно рассказала Наташа Королева в интервью «Экспресс газете».
Татьяна Веденеева
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Татьяна Веденеева жалеет, что сделала блефорапластику, а вот уколы ботокса считает очень даже полезной процедурой для женщин после определенного возраста: «У меня были какие-то припухлости под глазами. Я пошла и сделала блефаропластику. Это было там, за границей, меня подруга надоумила. Их сейчас не видно, эти разрезы. Но на самом деле я потом долго жалела об этом. У меня была припухлость на самом деле под одним глазом, под левым. Оказалось, что ее можно сделать как-то так не разрезая, а как-то сейчас делают через прокол. А когда делаешь разрез, это меняет строение глаза. Они стали какими-то более запавшими. Еще ботоксы, конечно, а как же без ботокса. Я причем начала их очень поздно делать, очень поздно».
Эвелина Бледанс
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Эвелина Бледанс не скрывает, что сделала пластику груди и регулярно делает уколы ботокса. «Дело в том, что у меня безумно подвижный лоб, и уже в 15 лет были заметны мимические морщинки. Естественно, однажды настал момент, когда я решилась на эту процедуру. Волновалась безумно, но, как оказалось, зря. В итоге все прошло быстро и безболезненно. С тех пор я делаю уколы где-то раз в год и все время боюсь переборщить — для меня очень важно сохранить мимику», — рассказала телеведущая в интервью «7 Дням».
Анна Большова
Фото: Starface
«Было бы смешно, если бы я сказала нет: не вижу в этом ничего плохого. Мне повезло найти классного мастера, которая колет его так, что это абсолютно незаметно. У меня ведь очень подвижный лоб, брови, вообще мимика, мне без этих инъекций никак. Но надолго их все равно не хватает», — призналась Анна Большова.
Фото: instagram, eastnews, dpa, getty, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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