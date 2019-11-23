Бондарчук, Свиридова и еще 5 знаменитостей, которые не скрывают, что дружат с ботоксом

Татьяна Веденеева жалеет, что сделала блефорапластику, а вот уколы ботокса считает очень даже полезной процедурой для женщин после определенного возраста: «У меня были какие-то припухлости под глазами. Я пошла и сделала блефаропластику. Это было там, за границей, меня подруга надоумила. Их сейчас не видно, эти разрезы. Но на самом деле я потом долго жалела об этом. У меня была припухлость на самом деле под одним глазом, под левым. Оказалось, что ее можно сделать как-то так не разрезая, а как-то сейчас делают через прокол. А когда делаешь разрез, это меняет строение глаза. Они стали какими-то более запавшими. Еще ботоксы, конечно, а как же без ботокса. Я причем начала их очень поздно делать, очень поздно».

Эвелина Бледанс