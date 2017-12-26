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Натали рассказала, как потеряла третьего ребенка

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Фото из Instagram Натали
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Певица решилась на откровения в эфире шоу «Секрет на миллион».

Вот уже 26 лет популярная певица Натали счастлива в браке с Александром Рудиным. 44-летняя артистка воспитывает троих сыновей, младшему из которых еще нет и года. В возрасте 17-ти и 18-ти лет певица пережила два выкидыша, а радость материнства впервые смогла испытать лишь десятью годами позднее.

В эфире шоу «Секрет на миллион» Натали впервые откровенно рассказала о том, что несколько лет назад вновь потеряла ребенка: «Из-за популярности моя третья беременность не состоялась. Сегодня впервые говорю об этом. Я не смогла ее защитить в тот момент. Узнала как? Две полоски на гастролях. Я понимала: что-то здесь не так, начались неправильные выделения… Мне казалось, что стою на сцене и из меня сейчас как все хлынет…». Срок беременности был небольшой, два с половиной месяца, однако, затягивать с прерыванием было нельзя: «Тянуть некуда было, могло начаться заражение крови. Я когда поехала на этот вынужденный аборт, позвонила маме и сестре и просила: «Помолитесь за меня». Мне, казалось, что умру. Я очень просила прощения у ребенка, что я в который раз оказалась с этим дурацкими крылышками, которые себе не может позволить человек…».

Отойдя от наркоза, Натали пообещала себе не винить себя в произошедшем: «Я больше не отдам свои нервы. У меня больше не будет вины за свой успех». Спустя некоторое время певица узнала о том, что находится в интересном положении, а 7 апреля 2017 года на свет появился мальчик, которого назвали Женей.

Поклонники отмечают, что в 44 года артистка выглядит очень молодо. В эфире программы Натали призналась, что часто прибегает к услугам косметолога: «Уколы красоты, ботокс. Любимый ботокс! Он ко мне очень прижился, пошел. Даже лицо удалось в какой-то степени улучшить: лобик, вокруг глазок можно. Еще я нити делала, мне понравилось, раза три. Рассасывающие нити, эффект может быть год. Просто постоянно появляются какие-то новшества, изобретения. Все новое. Я доверяю своему доктору».

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