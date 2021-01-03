Кожевникова в «шторе» с «квадратом» на голове, Савичева-«пришелец» и другие модные провалы года
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В прошлом январе в Москве в первом павильоне «Мосфильма» прошла церемония вручения кинопремии «Золотой орел». В зале были замечены многие звезды, некоторые привлекли внимание не только талантом, но и нарядами. Самым неудачным стал образ Марии Кожевниковой, появившейся на мероприятии в похожем на штору или скатерть платье и с нелепой квадратной прической.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На сцене «ВТБ Арены» прошла юбилейная 25-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». «Русское Радио» снова вручило драгоценные статуэтки самым популярным отечественным артистам, песни которых были на вершинах чартов. На сцене выступили Валерия, Полина Гагарина, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Дима Билан и многие другие. Одним из самых неудачных стал образ Юлии Савичевой. Певица, обычно предпочитающая классические наряды лаконичного кроя, нарядилась в странный розовый костюм, который дополнила массивной цепью на шее и очень темной помадой.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Певицу Елку поклонники уже привыкли видеть в нестандартных образах, вот только на этот раз она все же промахнулась с выбором наряда и буквально утонула в огромном желтом костюме, в котором была похожа на толстую канарейку.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Певица Polina, покоряющая шоу-бизнес, старается привлечь к себе внимание не только своим творчеством, но и необычными нарядами... Вот только, как правило, образы у артистки получаются провальными. Чего только стоит ее появление на «Песне года — 2020».
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Полина Гагарина, напротив, обычно выглядит шикарно, сексуально, при этом скромно и стильно. Но и у нее случаются промахи... К примеру, на одной из красных дорожек певица позировала в нелепом комбинезоне с золотой вышивкой и брюками-клеш, поверх которого был надет то ли топ, то ли корсет.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анна Плетнева слишком старается выглядеть дерзко и сексуально, в итоге ее образы обычно напоминают наряды танцовщиц стриптиза.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анна Семенович любит акцентировать внимание на своем знаменитом пышном бюсте, вот только широкие плечи и рукава-фонарики для ее типа фигуры категорически противопоказаны.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Минувший год в плане модных образов и стиля для певицы Бьянки прошел без изменений. Она по-прежнему одевается плохо.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Алена Чехова посещает очень много светских мероприятий, на которые старается нарядиться необычно, чтобы эффектно выделяться на фоне других. Вот только образы у актрисы получаются далеко не всегда удачные...
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Очень хрупкая девушка Анна Александрова сделала ставку на перья и прогадала. В маленьком белом пушистом платье она была похожа на ощипанного птенца, которого хотелось обнять, пожалеть и... переодеть. Не получился удачным образ с перьями и у певицы Asti.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Экс-солистка группы t.A.T.u. Лена Катина давно отказалась от провокационных нарядов, вот только свой стиль пока так и не нашла. По крайней мере, зеленое платье-«штора» с гигантскими рукавами нас не впечатлило.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Участницы группы «Фабрика» появляются на мероприятиях в одинаковых или похожих нарядах. Иногда получается удачно, а порой не очень... Ничего не имеем против модели лакированного плаща сочного апельсинового оттенка. Вот только в «размноженном» варианте это дизайнерское творение, от которого в итоге рябило в глазах, смотрелось комично и напоминало спецодежду.
Больше неудачных образов знаменитостей в 2020 году вы можете увидеть в нашей фотогалерее.
Фото: пресс-служба, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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