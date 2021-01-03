Кожевникова в «шторе» с «квадратом» на голове, Савичева-«пришелец» и другие модные провалы года

Участницы группы «Фабрика» появляются на мероприятиях в одинаковых или похожих нарядах. Иногда получается удачно, а порой не очень... Ничего не имеем против модели лакированного плаща сочного апельсинового оттенка. Вот только в «размноженном» варианте это дизайнерское творение, от которого в итоге рябило в глазах, смотрелось комично и напоминало спецодежду.

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