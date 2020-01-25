Роскошная Брежнева, хрупкая Асмус, экстравагантная Шпица и другие гости и лауреаты премии «Золотой орел — 2020»

Наибольшее количество призов в основных номинациях, в том числе «Лучший фильм», получила кинокартина «Текст». Начиная с этого года лауреаты премии получают денежные призы — по 150 тысяч рублей в индивидуальных номинациях и по 300 тысяч за командную работу (фильмы, сериалы).

Анна Михалкова (сериал «Шторм») и Павел Деревянко (сериал «Домашний арест») были награждены за лучшую женскую и мужскую роли на телевидении, лучшим мини-сериалом назвали «Годунов», а лучшим телесериалом — «Ненастье». Лучшим неигровым фильмом стал «Без срока давности. Открывая шкаф позора». Лучшим анимационный фильмом стал «Он не может быть без космоса». Лучшим зарубежным фильмом в прокате стал «Король лев». Лучшей короткометражкой назвали «Интервью» с Алексеем Серебряковым. Приз за лучшую работу звукорежиссера получил фильм «Балканский рубеж». Анна Друбич («Одесса») получила приз за лучшую музыку. Лучшие грим, пластические спецэффекты и костюмы, по мнению Национальной академии кинематографических искусств и наук России, были в «Тоболе», визуальные эффекты — в «Т-34».