Орбакайте в «зеркальном» платье, Гагарина в мини и другие звезды на «Песне года —2020»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одной из самых эффектных звезд шоу стала Кристина Орбакайте, появившаяся перед публикой в необычном черном платье, расшитом маленькми зеркалами.
Полина Гагагиина подчеркнула стройную фигуру коротким платье-бюстье с пышной юбкой, завершив образ элегантными украшениями и черными туфлями-лодочками.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Филипп Киркоров и DAVA, которые в последнее время вместе выступают и выходят в свет, тем временем ярко сияли стразами и блестками как настоящие навогодние елки.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Более необычный наряд выбрал Дима Билан, позировавший фотографам в красном кожаном костюме и с розовыми волосами.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Участницы популярной группы «Фабрика» облачились в одинаковые лакированные оранжевые плащи и были похожи на душистые сочные мандаринки на новогоднем столе.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Также на концерте выступили София Ротару, Сосо Павлиашвили, Елена Темникова, Диана Арбенина, Димаш Кудайберген, Николай Басков, Юлианна Караулова, Владимир Пресняков и многие другие, а ведущими мероприятия стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Из-за сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, зал «ВТБ Арены» был заполнен всего лишь на четверть. Все, кому не удалось попасть на праздничное шоу, смогут посмотреть его по телеканалу «Россия» 1 и 2 января.
Больше знаменитостей на праздничном концерте «Песня года — 2020» — в нашей фотогалерее.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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