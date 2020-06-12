Орбакайте в «зеркальном» платье, Гагарина в мини и другие звезды на «Песне года —2020»

Также на концерте выступили София Ротару, Сосо Павлиашвили, Елена Темникова, Диана Арбенина, Димаш Кудайберген, Николай Басков, Юлианна Караулова, Владимир Пресняков и многие другие, а ведущими мероприятия стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Из-за сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, зал «ВТБ Арены» был заполнен всего лишь на четверть. Все, кому не удалось попасть на праздничное шоу, смогут посмотреть его по телеканалу «Россия» 1 и 2 января.

Больше знаменитостей на праздничном концерте «Песня года — 2020» — в нашей фотогалерее.