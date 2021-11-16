Какими выросли дочери Лундгрена, Сталлоне и других героев боевиков 1990-х: фото
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Фото: Dave Starbuck/ Global Look press
Ида и Грета Лундгрен
У звезды «Рокки» и «Универсального солдата» Дольфа Лундгрена было бессчетное количество романов. Но в 1990 году он познакомился с дизайнером ювелирных украшений Анетт Квиберг, а через три года во время промо-тура одного из своих боевиков сделал ей предложение. Еще через год влюбленные поженились.
В 1996-м Дольф и Анетт стали родителями — у них родилась дочь Ида, а еще через пять лет — дочь Грета. Брак Лундгрена с первой женой закончился в 2011 году, к тому времени они уже жили раздельно.
Но развод не помешал актеру и спортсмену общаться с дочерьми, в которых он души не чает. Девочки, к слову, выросли настоящими красавицами, да и есть в кого. Оба родителя — практически эталоны нордической красоты.
Фото: www.instagram.com/idaslundgren
Ида Лундгрен работает успешной моделью и уже снимается в кино. В детстве, в 2009 году, она сыграла в фильме с отцом «Опасная гастроль», а в 2021 году состоится премьера фильма «Падение замка», в котором Дольф выступил в качестве режиссера и исполнил главную роль.
Младшая дочь актера Грета учится.
Кстати, совсем недавно Дольф женился: его избранницей стала ровесница старшей дочери — 25-летняя инструктор по фитнесу Эмма Крокдал. На фото, где актер позирует с дочками и женой, невозможно сразу понять, кто из них кто.
София, Систин и Скарлетт Сталлоне
Сильвестр Сталлоне живет в настоящем цветнике. 24 года он счастлив в браке с экс-моделью Дженнифер Флавин, которая родила ему троих дочерей. Всех девочек назвали именами на букву «С», с которой начинаются имя и фамилия их знаменитого отца, — София, Систин и Скарлетт.
Фото: www.instagram.com/officialslystallone
С ранних лет Сталлоне берет дочек на многие светские мероприятия. Можно сказать, что они взрослели под прицелом десятков фотокамер. И выросли они настоящими красавицами. Сильвестр активно ведет страницу в Instagram, где часто публикует фото детей и жены.
В первом браке Сталлоне с актрисой Сашей Зак родились два сына — Сэйдж и Серджо. Старший наследник актера несколько лет назад трагически погиб, а младший, страдающий аутизмом, на публике не появляется.
Бьянка Ван Дамм
Красавица-дочь Жана-Клода Ван Дамма и Глэдис Португез пошла по стопам родителей. Девушка профессионально занимается спортом, работает моделью и снимается в кино.
Фото: East News
В детстве Бьянка занималась конькобежным спортом и увлекалась лошадьми, но полученная травма не позволила ей продолжить карьеру в этом направлении.
В кино Бьянка Ван Дамм впервые снялась в 2008 году. Но в некоторых фильмах она в титрах значилась как Бьянка Бри. Ее отношения с отцом не всегда были идеальными. К тому же она не хотела, чтобы ее ассоциировали только с ним.
Фото: www.instagram.com/officialgp57
Бянка доказала, что спортивная девушка с развитой мускулатурой может быть и невероятно женственной и красивой. Кстати, ее мама Глэдис Португез — бывшая чемпионка по бодибилдингу.
У Жана-Клода и Глэдис также есть сын Кристофер, а экс-жена Дарси Ляпьер родила актеру сына Николаса.
Джейн и Джада Ли
Звезда фильмов «Мулан», «Война дракона» и боевиков из 1990-х годов Джет Ли отец четырех дочерей. Старшие родились в его трехлетнем браке со спортсменкой Хуан Циюань. Они развелись в 1990 году. После расставания родителей девушки не ведут публичную жизнь.
Вторая супруга актера и мастера единоборств, актриса Нина Ли Чи родила еще двух дочек — Джейн и Джаду.
Фото: Mayer/ face to face/ Global Look press
Джейн учится в Гарварде, активно выступает в защиту прав женщин. Однажды она призналась, что хочет стать президентом США. Ее младшая сестра Джада тоже успешна в учебе.
Джет Ли рассказывал, что супруга активно занималась воспитанием и образованием девочек, Едва ли не с пеленок они начали заниматься с частными педагогами. По словам актера, они с женой были для детей как плохой (мать) и хороший полицейский (отец).
Отец часто балует девочек, но старается не перегибать в этом палку. В его контрактах с киностудиями прописан пункт, в соответствии с которым он может брать дочерей на съемки, когда они этого захотят. Так, младшая Джада была рядом с Джетом Ли, когда он снимался в «Мулан».
Ноэлани Дакаскос
Марк Дакаскос женился на партнерше по фильму «Плачущий убийца» Джули Кондре в 1998 году. У пары родились двое сыновей — Макоалани и Капоно, а также дочь Ноэлани.
Фото: www.instagram.com/dacascosmark
Еще в детстве Ноэлани начала сниматься в кино. Правда, ее фильмография пока достаточно скромна. Но ее внешние данные, а также гены родителей-актеров, при желании девушки, помогут ей пробиться к вершинам шоу-бизнеса.
Румер, Скаут и Таллула Уиллис
Девушки родились в семье Брюса Уиллиса и его первой жены Деми Мур. В Сети шутили, что природа их не наградила теми же внешними данными, что и родителей. Но в ХХ веке это легко исправить. К тому же никто из женщин звездного семейства не отрицает, что пользуется услугами пластических хирургов.
Фото: Dave Starbuck/ Global Look press
Старшая дочь актеров Румер Уиллис сыграла уже в 42 фильмах («Однажды в Голливуде...», «Мир будущего», «Дневник Престона Пламмера»). Ее младшие сестры тоже стали актрисами, но их карьера пока не так успешна.
У Брюса Уиллиса есть еще две маленькие дочери — Мейбел и Эвелин от второй супруги Эммы Хеминг.
Кэтрин и Кристина Шварценеггер
Железный Арни отец пятерых детей: двух дочерей Кэтрин и Кристины и сыновей Патрика, Кристофера и внебрачного Джозефа.
Фото: Faye Sadou/ Global Look press
Старшая дочь Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер Кэтрин стала писателем. Летом 2018 года у нее начался роман со звездой фильма «Стражи галактики» Крисом Праттом. Через год они поженились, а в августе 2020-го стали родителями, у пары родилась дочь Лайла Мария Шварценеггер Пратт.
Младшая дочь Шварценеггера Кристина работает моделью и кинопродюсером. Про личную жизнь умница и красавица не рассказывает, социальные сети тоже не жалует.
Фото: Exray/ Ibl Bildbyr, PMA, Faye Sadou, Dave Starbuck, Dave Starbuck, Mayer/face to face/ Global Look press, Instagram, East News, Kinopoisk.ru