passion.ru
5 мин.

Какими выросли дочери Лундгрена, Сталлоне и других героев боевиков 1990-х: фото

Брутальные, дерзкие, смелые на экране, в жизни они трогательные и заботливые... И есть люди, рядом с которыми Шварценеггер, Ван Дамм и другие обладатели стальных мышц и несгибаемой воли становятся мягче пластилина, — это их дочери. Какими же стали наследницы голливудских звезд?
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 28

Дольф Лундгрен с дочерью Идой

Фото: Dave Starbuck/ Global Look press

Ида и Грета Лундгрен

У звезды «Рокки» и «Универсального солдата» Дольфа Лундгрена было бессчетное количество романов. Но в 1990 году он познакомился с дизайнером ювелирных украшений Анетт Квиберг, а через три года во время промо-тура одного из своих боевиков сделал ей предложение. Еще через год влюбленные поженились.

В 1996-м Дольф и Анетт стали родителями — у них родилась дочь Ида, а еще через пять лет — дочь Грета. Брак Лундгрена с первой женой закончился в 2011 году, к тому времени они уже жили раздельно.

Но развод не помешал актеру и спортсмену общаться с дочерьми, в которых он души не чает. Девочки, к слову, выросли настоящими красавицами, да и есть в кого. Оба родителя — практически эталоны нордической красоты.

Грета и Ида

Грета и Ида

Фото: www.instagram.com/idaslundgren

Ида Лундгрен работает успешной моделью и уже снимается в кино. В детстве, в 2009 году, она сыграла в фильме с отцом «Опасная гастроль», а в 2021 году состоится премьера фильма «Падение замка», в котором Дольф выступил в качестве режиссера и исполнил главную роль.

Младшая дочь актера Грета учится.

Кстати, совсем недавно Дольф женился: его избранницей стала ровесница старшей дочери — 25-летняя инструктор по фитнесу Эмма Крокдал. На фото, где актер позирует с дочками и женой, невозможно сразу понять, кто из них кто.

София, Систин и Скарлетт Сталлоне

Сильвестр Сталлоне живет в настоящем цветнике. 24 года он счастлив в браке с экс-моделью Дженнифер Флавин, которая родила ему троих дочерей. Всех девочек назвали именами на букву «С», с которой начинаются имя и фамилия их знаменитого отца, — София, Систин и Скарлетт.

Сильвестр Сталлоне с женой Дженнифер Флавин и дочками

Сильвестр Сталлоне с женой Дженнифер Флавин и дочками

Фото: www.instagram.com/officialslystallone

С ранних лет Сталлоне берет дочек на многие светские мероприятия. Можно сказать, что они взрослели под прицелом десятков фотокамер. И выросли они настоящими красавицами. Сильвестр активно ведет страницу в Instagram, где часто публикует фото детей и жены.

В первом браке Сталлоне с актрисой Сашей Зак родились два сына — Сэйдж и Серджо. Старший наследник актера несколько лет назад трагически погиб, а младший, страдающий аутизмом, на публике не появляется.

Бьянка Ван Дамм

Красавица-дочь Жана-Клода Ван Дамма и Глэдис Португез пошла по стопам родителей. Девушка профессионально занимается спортом, работает моделью и снимается в кино.

Жан-Клдо и Бьянка Ван Дамм

Жан-Клдо и Бьянка Ван Дамм

Фото: East News

В детстве Бьянка занималась конькобежным спортом и увлекалась лошадьми, но полученная травма не позволила ей продолжить карьеру в этом направлении.

В кино Бьянка Ван Дамм впервые снялась в 2008 году. Но в некоторых фильмах она в титрах значилась как Бьянка Бри. Ее отношения с отцом не всегда были идеальными. К тому же она не хотела, чтобы ее ассоциировали только с ним.

Какими выросли дочери Лундгрена, Сталлоне и других героев боевиков 1990-х: фото

Фото: www.instagram.com/officialgp57

Бянка доказала, что спортивная девушка с развитой мускулатурой может быть и невероятно женственной и красивой. Кстати, ее мама Глэдис Португез — бывшая чемпионка по бодибилдингу.

У Жана-Клода и Глэдис также есть сын Кристофер, а экс-жена Дарси Ляпьер родила актеру сына Николаса.

Джейн и Джада Ли

Звезда фильмов «Мулан», «Война дракона» и боевиков из 1990-х годов Джет Ли отец четырех дочерей. Старшие родились в его трехлетнем браке со спортсменкой Хуан Циюань. Они развелись в 1990 году. После расставания родителей девушки не ведут публичную жизнь.

Вторая супруга актера и мастера единоборств, актриса Нина Ли Чи родила еще двух дочек — Джейн и Джаду.

Джет Ли с дочками

Джет Ли с дочками

Фото: Mayer/ face to face/ Global Look press

Джейн учится в Гарварде, активно выступает в защиту прав женщин. Однажды она призналась, что хочет стать президентом США. Ее младшая сестра Джада тоже успешна в учебе.

Джет Ли рассказывал, что супруга активно занималась воспитанием и образованием девочек, Едва ли не с пеленок они начали заниматься с частными педагогами. По словам актера, они с женой были для детей как плохой (мать) и хороший полицейский (отец).

Отец часто балует девочек, но старается не перегибать в этом палку. В его контрактах с киностудиями прописан пункт, в соответствии с которым он может брать дочерей на съемки, когда они этого захотят. Так, младшая Джада была рядом с Джетом Ли, когда он снимался в «Мулан».

Ноэлани Дакаскос

Марк Дакаскос женился на партнерше по фильму «Плачущий убийца» Джули Кондре в 1998 году. У пары родились двое сыновей — Макоалани и Капоно, а также дочь Ноэлани.

Марк Дакаскос с дочерью Ноэлани (слева) и племянницей

Марк Дакаскос с дочерью Ноэлани (слева) и племянницей

Фото: www.instagram.com/dacascosmark

Еще в детстве Ноэлани начала сниматься в кино. Правда, ее фильмография пока достаточно скромна. Но ее внешние данные, а также гены родителей-актеров, при желании девушки, помогут ей пробиться к вершинам шоу-бизнеса.

Румер, Скаут и Таллула Уиллис

Девушки родились в семье Брюса Уиллиса и его первой жены Деми Мур. В Сети шутили, что природа их не наградила теми же внешними данными, что и родителей. Но в ХХ веке это легко исправить. К тому же никто из женщин звездного семейства не отрицает, что пользуется услугами пластических хирургов.

Дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур

Дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур

Фото: Dave Starbuck/ Global Look press

Старшая дочь актеров Румер Уиллис сыграла уже в 42 фильмах («Однажды в Голливуде...», «Мир будущего», «Дневник Престона Пламмера»). Ее младшие сестры тоже стали актрисами, но их карьера пока не так успешна.

У Брюса Уиллиса есть еще две маленькие дочери — Мейбел и Эвелин от второй супруги Эммы Хеминг.

Кэтрин и Кристина Шварценеггер

Железный Арни отец пятерых детей: двух дочерей Кэтрин и Кристины и сыновей Патрика, Кристофера и внебрачного Джозефа.

Кэтрин и Кристина Шварценеггер с отцом

Кэтрин и Кристина Шварценеггер с отцом

Фото: Faye Sadou/ Global Look press

Старшая дочь Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер Кэтрин стала писателем. Летом 2018 года у нее начался роман со звездой фильма «Стражи галактики» Крисом Праттом. Через год они поженились, а в августе 2020-го стали родителями, у пары родилась дочь Лайла Мария Шварценеггер Пратт.

Младшая дочь Шварценеггера Кристина работает моделью и кинопродюсером. Про личную жизнь умница и красавица не рассказывает, социальные сети тоже не жалует.

Фото: Exray/ Ibl Bildbyr, PMA, Faye Sadou, Dave Starbuck, Dave Starbuck, Mayer/face to face/ Global Look press, Instagram, East News, Kinopoisk.ru

Новости партнеров
О чем говорят