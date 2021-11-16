Какими выросли дочери Лундгрена, Сталлоне и других героев боевиков 1990-х: фото

Ида Лундгрен работает успешной моделью и уже снимается в кино. В детстве, в 2009 году, она сыграла в фильме с отцом «Опасная гастроль», а в 2021 году состоится премьера фильма «Падение замка», в котором Дольф выступил в качестве режиссера и исполнил главную роль.

Младшая дочь актера Грета учится.

Кстати, совсем недавно Дольф женился: его избранницей стала ровесница старшей дочери — 25-летняя инструктор по фитнесу Эмма Крокдал. На фото, где актер позирует с дочками и женой, невозможно сразу понять, кто из них кто.

София, Систин и Скарлетт Сталлоне

Сильвестр Сталлоне живет в настоящем цветнике. 24 года он счастлив в браке с экс-моделью Дженнифер Флавин, которая родила ему троих дочерей. Всех девочек назвали именами на букву «С», с которой начинаются имя и фамилия их знаменитого отца, — София, Систин и Скарлетт.