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Климова, Нетребко, Судзиловская и другие знаменитые красотки за 40, которые дадут фору молодым

Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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😑
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Климова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Если вы считаете, что женщины после сорока теряют былую привлекательность, просто посмотрите на этих знаменитостей. На пятом десятке они выглядят эффектно, привлекательно, свежо и сексуально. И даже интереснее, чем раньше.

Екатерина Климова

Фото: Starface

Одна из самых популярных актрис российского кино и многодетная мама Екатерина Климова, 24 января отмечающая 42-летие, ранее заявляла в интервью, что после сорока женщины уже не те, что прежде — остается только поддерживать себя в более или менее привлекательном состоянии. А мы считаем, что Екатерина своим примером доказывает, что на пятом десятке дамы могут быть сногсшибательными и гораздо более интересными и привлекательными девушек вдвое моложе.

Анна Нетребко

Фото: Starface

Шикарная женщина и талантливая певица Анна Нетребко не стремится быть худой и соответствовать модельным стандартам. Всем, кто советует ей похудеть, Анна дает жесткий отпор и заявляет, что гордится своими формами. Вы все еще сомневаетесь в том, что из-за возраста она тоже не будет комплексовать никогда?

Олеся Судзиловская

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Шикарная женщина, талантливая актриса и обладательница идеальной фигуры Олеся Судзиловская может просто стоять в кадре или на красной дорожке и не двигаться. Смотреть на нее можно бесконечно. Недостатков все равно не найдете.

Любовь Толкалина

Фото: Starface

На днях Любовь Толкалина (незадолго до своего 42-летия) показала точеную фигуру и бесконечные ноги во время съемки в бикини. Фолловеры актрисы единогласно признали, что выглядит она шикарно. Ранее Любовь рассказывала подписчикам, какие косметические процедуры и спортивные упражнения помогают оставаться ей молодой и стройной.

Татьяна Навка

Фото: Global Look Press / Natalia Shakhanova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка ушла из большого спорта, но со спортивной фигурой прощаться не собирается. Кроме того, спортсменка уверяет, что все фигуристы выглядят моложе своих лет, так лед их буквально замораживает.

Кристина Орбакайте

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Кристина Орбакайте не может представить свою жизнь без спорта, регулярно занимается в зале, любит йогу и плавание. Результат — подтянутая фигура, которую певица демонстрирует в довольно смелых нарядах на красных дорожках.

Тина Канделаки

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Тина Канделаки пропагандирует здоровый образ жизни, правильно питается, устраивает «народные тренировки», участие в которых может принять каждый, и проводит в спортзале по несколько часов в неделю. Тина признается, что не является большой поклонницей изнурительных тренировок, не слишком любит бегать и качать мышцы, но ради красивого тела регулярно идет на жертвы.

Анфиса Чехова

Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Анфиса Чехова регулярно тренируется, придерживается здорового питания и при этом быть худышкой совершенно не стремится. Телеведущая гордится женственными формами, прекрасно чувствует себя в своем весе и возрасте.

Яна Рудковская

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Пока Яну Рудковскую критикуют за излишнюю худобу, сама она продолжает считать калории и вес набирать не планирует. Ноги от ушей, осиная талия и шикарный бюст — не фигура, а бомба. Плюс кропотливый уход за лицом и каждой частью тела — результат налицо.

Ольга Орлова

Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Экс-солистка популярной группы «Блестящие» Ольга Орлова, перешагнув рубеж сорокалетия, из-за цифр в паспорте переживать не стала. Более того, певица и телеведущая считает, что с возрастом женщина (конечно, при условии, что она следит за собой), становится более интересной и сексуальной.

Лера Кудрявцева

Фото: Instagram

Лера Кудрявцева уверяет, что вообще не занимается спортом и не сидит на диетах, а стройной фигурой обязана хорошим генам. Беспокоится ли она из-за возраста? Стала ли она одеваться менее ярко после сорока? Перестала ли пользоваться успехом у мужчин? Нет, нет и нет.

Василиса Володина

Фото: Instagram

Василиса Володина была известна широкой общественности как астролог и одна из ведущих передачи «Давай поженимся». Недавно Володина начала постить в Instagram свои фотографии в купальниках. Оказалось, она еще и обладательница стройной фигуры, которая отлично смотрится в бикини.

Фото: Instagram, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, starface, globallookpress, getty

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