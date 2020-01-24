Климова, Нетребко, Судзиловская и другие знаменитые красотки за 40, которые дадут фору молодым
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Екатерина Климова
Фото: Starface
Одна из самых популярных актрис российского кино и многодетная мама Екатерина Климова, 24 января отмечающая 42-летие, ранее заявляла в интервью, что после сорока женщины уже не те, что прежде — остается только поддерживать себя в более или менее привлекательном состоянии. А мы считаем, что Екатерина своим примером доказывает, что на пятом десятке дамы могут быть сногсшибательными и гораздо более интересными и привлекательными девушек вдвое моложе.
Анна Нетребко
Фото: Starface
Шикарная женщина и талантливая певица Анна Нетребко не стремится быть худой и соответствовать модельным стандартам. Всем, кто советует ей похудеть, Анна дает жесткий отпор и заявляет, что гордится своими формами. Вы все еще сомневаетесь в том, что из-за возраста она тоже не будет комплексовать никогда?
Олеся Судзиловская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Шикарная женщина, талантливая актриса и обладательница идеальной фигуры Олеся Судзиловская может просто стоять в кадре или на красной дорожке и не двигаться. Смотреть на нее можно бесконечно. Недостатков все равно не найдете.
Любовь Толкалина
Фото: Starface
На днях Любовь Толкалина (незадолго до своего 42-летия) показала точеную фигуру и бесконечные ноги во время съемки в бикини. Фолловеры актрисы единогласно признали, что выглядит она шикарно. Ранее Любовь рассказывала подписчикам, какие косметические процедуры и спортивные упражнения помогают оставаться ей молодой и стройной.
Татьяна Навка
Фото: Global Look Press / Natalia Shakhanova
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка ушла из большого спорта, но со спортивной фигурой прощаться не собирается. Кроме того, спортсменка уверяет, что все фигуристы выглядят моложе своих лет, так лед их буквально замораживает.
Кристина Орбакайте
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Кристина Орбакайте не может представить свою жизнь без спорта, регулярно занимается в зале, любит йогу и плавание. Результат — подтянутая фигура, которую певица демонстрирует в довольно смелых нарядах на красных дорожках.
Тина Канделаки
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Тина Канделаки пропагандирует здоровый образ жизни, правильно питается, устраивает «народные тренировки», участие в которых может принять каждый, и проводит в спортзале по несколько часов в неделю. Тина признается, что не является большой поклонницей изнурительных тренировок, не слишком любит бегать и качать мышцы, но ради красивого тела регулярно идет на жертвы.
Анфиса Чехова
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Анфиса Чехова регулярно тренируется, придерживается здорового питания и при этом быть худышкой совершенно не стремится. Телеведущая гордится женственными формами, прекрасно чувствует себя в своем весе и возрасте.
Яна Рудковская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Пока Яну Рудковскую критикуют за излишнюю худобу, сама она продолжает считать калории и вес набирать не планирует. Ноги от ушей, осиная талия и шикарный бюст — не фигура, а бомба. Плюс кропотливый уход за лицом и каждой частью тела — результат налицо.
Ольга Орлова
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Экс-солистка популярной группы «Блестящие» Ольга Орлова, перешагнув рубеж сорокалетия, из-за цифр в паспорте переживать не стала. Более того, певица и телеведущая считает, что с возрастом женщина (конечно, при условии, что она следит за собой), становится более интересной и сексуальной.
Лера Кудрявцева
Фото: Instagram
Лера Кудрявцева уверяет, что вообще не занимается спортом и не сидит на диетах, а стройной фигурой обязана хорошим генам. Беспокоится ли она из-за возраста? Стала ли она одеваться менее ярко после сорока? Перестала ли пользоваться успехом у мужчин? Нет, нет и нет.
Василиса Володина
Фото: Instagram
Василиса Володина была известна широкой общественности как астролог и одна из ведущих передачи «Давай поженимся». Недавно Володина начала постить в Instagram свои фотографии в купальниках. Оказалось, она еще и обладательница стройной фигуры, которая отлично смотрится в бикини.
Фото: Instagram, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, starface, globallookpress, getty
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