Климова, Нетребко, Судзиловская и другие знаменитые красотки за 40, которые дадут фору молодым

Одна из самых популярных актрис российского кино и многодетная мама Екатерина Климова, 24 января отмечающая 42-летие, ранее заявляла в интервью, что после сорока женщины уже не те, что прежде — остается только поддерживать себя в более или менее привлекательном состоянии. А мы считаем, что Екатерина своим примером доказывает, что на пятом десятке дамы могут быть сногсшибательными и гораздо более интересными и привлекательными девушек вдвое моложе.

Анна Нетребко