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«Вы светите ярче солнца»: Екатерина Климова восхитила Сеть естественной красотой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Климова

Фото: Instagram Екатерины Климовой

Актриса наслаждается отдыхом.

41-летняя Екатерина Климова улетела в отпуск на Бали, откуда делится теплыми снимками и забавными видео. Несколько часов назад актриса показала солнечные кадры с пляжа, которые коротко подписала: «Отпусти меня, телефон». Стильный серебристый купальник, естественная в своей небрежности укладка и отсутствие макияжа — поклонники восхищаются натуральной красотой Климовой.

«Второе фото прям ваша мелкая :)», «Екатерина, тело имеет выделенную мышечную структуру, это генетика или регулярные занятия? Гармонично, бросается в глаза», «Настоящая женщина ❤️ по всем фронтам и красавица, и умница, мама и талантище», «Катюша просто космос!!!❤️❤️❤️😍😍😍или просто perfect!!!», «Екатерина , какая же вы красивая», «Катерина - красотка!👍👍», «Кудри вьются .-кудри вьются…🔥», «Нутюрель», «Самая красивая актриса!!! 👸», «Ну нет слов, о такой красивой Женщине можно только мечтать», «Естественная! Класс», «Вы светите ярче солнца)», «Тёплое фото😏Как и вы сами» — пишут комментаторы.

А вам нравится Екатерина Климова?

Больше о Екатерине Климовой вы найдете здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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