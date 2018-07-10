Хорошие гены: как выглядят мамы Шейк, Лопыревой и других известных красавиц

Виктория Боня показала архивное фото своей мамы и поблагодарила ее за природную красоту. «Девочки, я утомилась отвечать на вопросы... Это моя мама. Надеюсь, у многих отпадут эти вопросы про губы, зубы, скулы, виниры и тд... В нашем роду все женщины имели яркую внешность, это видно по фотографиям из предыдущего альбома. Помимо русской, украинской крови, в наших венах течет еще и немного китайской крови. По маминой линии наш дед был китаец (5 колен назад). Спасибо маме за природную красоту, спасибо бабушке за красивое, любящее сердце! Именно моя бабушка привила нам абсолютную Любовь к этому миру, к каждой букашке и таракашке. Помните, мало иметь красивую внешность, важно еще и иметь красивое сердце. Внешняя красота увядает, а внутренняя никогда», — написала она в комментариях.

Хайди и Эрна Клум