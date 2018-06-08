«Точная копия»: Ирина Шейк показала архивное фото своей мамы

30-летняя Ирина Шейк — одна из самых популярных и самых обсуждаемых супермоделей. Точеная фигура, выразительные черты лица и пухлые губы — в Сети до сих не утихают споры о возможных хирургических и косметологических вмешательствах, к которым могла прибегнуть Шейк для достижения такой внешности. Однако снимок, опубликованный несколько часов назад моделью, раз и навсегда поставил точку в подобных обсуждениях. Ирина поделилась в Instagram архивной фотографией своей мамы, Ольги Шайхлисламовой.