На днях в Уругвае состоялась церемония вручения музыкальной премии Iris. На ней присутствовала популярная певица и актриса Наталья Орейро, но пришла она туда не одна. На важном мероприятии ее сопровождала мама, которая выглядела едва ли не старшей сестрой артистки.

Фотографию, которую певица опубликовалав социальных сетях, моментально разлетелась по фанатским страничкам: поклонники оставляют восторженные комментарии о генах молодости и красоты, которые мама передала дочери.

Публикация от Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_russia)Апр 4 2017 в 12:16 PDT

Маму Натальи зовут Мабель, в девичестве она носила популярную фамилию Иглесиас и работала парикмахером, теперь стала домохозяйкой — ее содержат знаменитая дочь и муж, Карлос Орейро, который, судя по информации в Сети, занимается коммерцией.

Сама артистка тоже замужем, 26 января 2012 года в одной из клиник Буэнос-Айреса она родила мальчика, его назвали Мерлин Атауальпа.

А вот актер Факундо Арана из «Дикого Ангела» изменился сильнее. На днях ему исполнилось 45 — он все тот же Иво, только старше, занимается экстремальными видами спорта, играет в театре и кино, женат на модели и воспитывает чудесных детей.

Фото: globallookpress.com, instagram.com