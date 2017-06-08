Сегодня мама Веры Брежневой, Тамара Галушка отмечает свое 65-летие. Об этом радостном событии певица сообщила в блоге, опубликовав роскошное фото Тамары Витальевны, и трогательно поздравив ее с днем рождения.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Июн 8 2017 в 12:59 PDT

«У самой драгоценной женщины нашей семьи сегодня День Рождения. Это большой праздник для нас и большое счастье, что мама жива, здорова. Поэтому мы всей семьей стараемся делать так, чтобы она смеялась чаще. Ведь смех продлевает жизнь», - написала артистка.

Поклонники присоединились к поздравлениям, отметив, что мама Веры выглядит просто шикарно: «С днём рождения вашей мамы! Шикарная женщина! Долгих лет жизни, здоровья и счастья!», «Мамулю с Днём Рождения!!! Красавица!», «Шикарная женщина! Дай Бог ей здоровья!», «Вы так похожи!», «Какая красивая мама!».

Как вы считаете, похожа ли Вера Брежнева на маму?

Фото: instagram.com