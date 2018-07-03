Кержакова, Орбакайте и другие звезды, у которых мужья пытались отобрать детей

Весной стало известно, что экс-муж Анны Седоковой Максим Чернявский хочет лишить ее родительских прав на их общую шестилетнюю дочь Монику. «Главным свидетелем против меня выступила его бабушка, с которой сейчас и живет дочка. Сказали, что я опасна для ребенка, могу увезти ее в Россию, и так как между нашей страной и Америкой не заключен пакт о Гаагской конвенции, есть риск для Моники как для гражданки Америки, что я ее не отдам. На меня обрушились система и самые дорогие адвокаты. Теперь я могу встречаться с ребенком, идти с ней в кино исключительно в присутствии надзирателя, должна говорить с дочкой исключительно на английском, а Моника его плохо знает, не понимает, почему мама себя так ведет, почему мы не вместе, а я не хочу ей этого объяснять!» — рассказала певица.

Позднее в Сети появилась информация об истинных причинах конфликта между экс-супругами. По словам бабушки Моники, все дело в том, что Анне Седоковой предложили участвовать в проекте «Вокруг света во время декрета», в котором должна была сниматься и Моника, но у нее на тот момент уже начинались занятия в школе Лос-Анджелеса. Максим Чернявский был против того, чтобы дочь пропускала занятия, и боялся, что Седокова может тайно увезти Монику. В итоге бизнесмен через суд потребовал, чтобы с девочкой всегда находился рядом надзиратель, в присутствии которого она может встречаться с мамой.

Ксения Новикова